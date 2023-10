Κοινωνία

28η Οκτωβρίου: Η μαθητική παρέλαση στην Αθήνα (βίντεο)

Πλήθος κόσμου βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας για να δει από κοντά τη μαθητική παρέλαση.

Στις 11 ξεκίνησε στην Αθήνα η μαθητική παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Πραγματοποιούνται σε όλους τους δήμους του Ν. Αττικής έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από τις 8 το πρωί και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης αυτών από τις 6 το πρωί, ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες και μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων για την αποτροπή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν την κίνησή τους στους δρόμους που θα γίνουν οι παρελάσεις και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.





Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Κεντρική Παρέλαση), από ώρα 09.00΄ μέχρι το πέρας της παρέλασης:

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ [Καθεδρικός Μητροπολιτικός Ναός Αθηνών (Δοξολογία)], από ώρα 06.00΄ μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων:

Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.





