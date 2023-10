Πολιτική

28η Οκτωβρίου – Σακελλαροπούλου: Η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναδεικνύει τα εθνικά της δίκαια

«Στο ταραγμένο και ρευστό διεθνές περιβάλλον που ζούμε, η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναδεικνύει τα εθνικά της δίκαια και να παραμένει πυλώνας σταθερότητας και ειρήνης», τόνισε η ΠτΔ.

«Η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναδεικνύει τα εθνικά της δίκαια και να παραμένει πυλώνας σταθερότητας και ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή μας», επισήμανε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στη δήλωση που έκανε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παρέλασης στρατιωτικών και πολιτικών τμημάτων στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη.

«Σήμερα, επέτειο του ηρωικού "ΟΧΙ", τιμάμε όσους πολέμησαν και θυσιάστηκαν στο έπος του '40 για την ελευθερία μας και αναλογιζόμαστε το χρέος μας απέναντί τους. Οι Ένοπλες Δυνάμεις, εμπνεόμενες από το πνεύμα που συνήγειρε τους Έλληνες στις αποφασιστικές στιγμές της ιστορίας μας, υπερασπίζονται τα αδιαπραγμάτευτα δικαιώματά μας. Στο ταραγμένο και ρευστό διεθνές περιβάλλον που ζούμε, η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναδεικνύει τα εθνικά της δίκαια και να παραμένει πυλώνας σταθερότητας και ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή μας», δήλωσε η κ. Σακελλαροπούλου.

