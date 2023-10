Γάζα: Κάτοικος καταγράφει την καθημερινότητά του για τον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Κόσμος

Τρεις οικογένειες έχουν βρει καταφύγιο σε ένα σπίτι, ενώ τα διπλανά βομβαρδίζονται. Συγκλονιστικές στιγμές καταγράφονται για τον ΑΝΤ1.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

«Γειά σου Κέλλυ, αυτή είναι η οικογένειά μου, εδώ είναι το μέρος που καθόμαστε...», λέει στην κάμερα του κινητού του ο Σαμίρ Ουάφι, κάτοικος της Γάζας που καταγράφει την καθημερινότητά του για τον ΑΝΤ1.

Ο Σαμίρ ΟΥάφι παίρνει το κινητό του και αρχίζει να δείχνει το σπίτι, που έχει καταφύγιο για τον ίδιο και δυο ακόμη οικογένειες συγγενών του που εκτοπίστηκαν από το βορρά. Για τις επόμενες τρεις ημέρες ο Σαμίρ καταγράφει για τον ΑΝΤ1 την εφιαλτική καθημερινότητά τους στη Γάζα που σφυροκοπάται...

«Εδώ δεν έχουμε νερό, ρεύμα, φαγητό. Εδώ είναι η κουζίνα μας που μαγειρεύουμε. Εδώ φυλάμε νερό σε μπουκάλια. Σε περίπτωση που χρειαστεί να φύγουμε από το σπίτι, εδώ έχουμε τα πάντα έτοιμα για να φύγουμε. Έχουμε φέρει τρόφιμα, κονσέρβες , φάρμακα, πελτέ, ρύζι….»

Πέφτει η νύχτα και όλοι ανησυχούν, καθώς πολύ κοντά τους βλέπουν καπνό. Τα παιδιά κοιμούνται μακριά από τα παράθυρα, ώστε σε περίπτωση βομβαρδισμού να μην τραυματιστούν από τα σπασμένα τζάμια του ωστικού κύματος.

Το ίδιο βράδυ γράφουν σε μήνυμα:

«Φαίνεται πως έχουν βάλει στόχο το σπίτι ενός γείτονά μας. Έχουμε αφαιρέσει όλα τα τζάμια από τα παράθυρα και περιμένουμε...την μοίρα μας».

«...και άλλη μία (βόμβα)... κάτω... ωωωω», ακούγονται να λένε. Η κόρη του με το κινητό καταγράφει. Μέσα στο σκοτάδι, φαίνονται μόνο οι λάμψεις από τις εκρήξεις

«...και άλλη... και άλλη... ααα».

«Χθες βράδυ σημειώνονταν βομβαρδισμοί όλη τη νύχτα. Κάθε ένα λεπτό ακούγαμε ρουκέτες και εκρήξεις. Τα κτίρια κουνιόντουσαν. Ήταν εφιαλτικά», λέει ο Σαμίρ, δείχνοντας τις ζημιές.

«Κοιτάξτε το σπασμένο παράθυρο. Και η πόρτα επίσης, έσπασε η κλειδαριά. Ο τοίχος βγήκε. Βομβάρδιζαν εκεί, κατέστρεψαν ένα σπίτι από αυτήν την περιοχή, 150μέτρα μακριά από εδώ»

«Κανένα σημείο δεν είναι ασφαλές πια στη Γάζα. Αν κοιμηθούμε σήμερα, δεν ξέρουμε αν θα ξυπνήσουμε ζωντανοί ή όχι», καταλήγει.

