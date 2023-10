Life

Πέθανε η Μαίρη Μαράντη

Μεταξύ άλλων επιτυχιών, ερμήνευσε το τραγούδι «θα πάρω φόρα» στην θρυλική ταινία «Όλα Είναι Δρόμος».

Μια σπουδαία λαϊκή τραγουδίστρια, η Μαίρη Μαράντη, πέθανε σε ηλικία 73 ετών, μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο.

Η κηδεία της θα γίνει τη Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου, στις 3 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών στην γενέτειρα της το Αίγιο.

Η Μαίρη Μαράντη, ήταν η ερμηνεύτρια του «θα πάρω φόρα» στην θρυλική ταινία «Όλα Είναι Δρόμος». Για τη συγκεκριμένη ταινία μάλιστα, είχε αποκαλύψει το παρασκήνιο όταν σε μια σκηνή πιάνει φωτιά η καπαρντίνα του Γιώργου Αρμένη.

«Έγινε πολύ φυσιολογικά. Έβρεξε την καπαρντίνα του με ουίσκι κι έβαλε φωτιά. Πήγε να πάρει φωτιά και την πέταξε την καπαρντίνα. Δεν φοβήθηκε ούτε ο ίδιος. Έγινε και δεν το είχαμε συνειδητοποιήσει καλά καλά. Εν συνεχεία που παίζονταν η ταινία είχε φάση. Τώρα πέρασε στη νεολαία κι είναι ευχάριστο».

Η Μαίρη Μαράντη υπήρξε δημοφιλής τραγουδίστρια του ελαφρού και λαϊκού τραγουδιού την δεκαετία του ’70. Εκτός από το τραγούδι της «Θα πάρω φόρα», που ακούστηκε στην κινηματογραφική ταινία «Ολα είναι δρόμος» του Παντελή Βούλγαρη, «Έχω κάψες», «Δώσμου να πιώ», «Πάρε με αγκαλιά» είναι μερικά από τα τραγούδια που έγιναν επιτυχίες με τη φωνή της.

Ξεκίνησε τη καριέρα της στο πάλκο το 1970 και γρήγορα κατέκτησε τον τίτλο της «Βασίλισσας της Πίστας». διέγραψε μια δισκογραφική πορεία τριάντα χρόνων. Δισκογραφικά είχε συνεργαστεί με τον Τάκη Σούκα, το Δώρο Γεωργιάδη, το Τάκη Μουσαφίρη, το Γιάννη Καραμπεσίνη και πολλούς άλλους.

