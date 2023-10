Αθλητικά

Κολομβία - Λουίς Ντίας: Απήγαγαν τους γονείς του ποδοσφαιριστή

Ώρες αγωνίας για τον κολομβιανό επιθετικό της βρετανικής Λίβερπουλ. Ποια τα κίνητρα και πού στρέφονται οι έρευνες της αστυνομίας.

Λίγες ημέρες μετά την επιστροφή του στην Αγγλία, καθώς ολοκληρώθηκαν τα παράθυρα των εθνικών ομάδων, ο διεθνής Κολομβιανός επιθετικός της Λίβερπουλ Λουίς Ντίας υπέστη πραγματικό σοκ. Το βράδυ του Σαββάτου ομάδα ενόπλων που επέβαιναν σε μηχανάκια ακινητοποίησαν το όχημα των γονέων του και τους απήγαγαν. Λίγο αργότερα πάντως οι πληροφορίες διαφοροποιήθηκαν και είναι πιθανό η απαγωγή να έχει πραγματοποιηθεί από έναν μόνο ένοπλο που όντως επέβαινε σε μηχανή.

Όλα αυτά συνέβησαν στην γενέτειρα του, το Μπαράνκας, μια πόλη στη βόρεια Κολομβία και αμέσως σήμανε συναγερμός στις αστυνομικές και στρατιωτικές αρχές.

Μία ώρα αργότερα οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν και να απελευθερώσουν τη μητέρα του ποδοσφαιριστή χωρίς να γίνει γνωστό μέχρι στιγμής το που βρέθηκε. Η Σιλένις Μαρουλάντα βρέθηκε στο πλευρό των συγγενών της ωστόσο μόνο ανακουφισμένη δεν έδειχνε, καθώς ο σύζυγος της, Λουίς Μανουέλ Ντίας, παρά τις προσπάθειες των αρχών δεν έχει εντοπιστεί ακόμη. Μαζί της πάντως επικοινώνησε ο αρχηγός της αστυνομίας στρατηγός Σαλαμάνκα, διαβεβαιώνοντας την ότι θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να απελευθερώσουν και τον άνδρα της.

Μάλιστα οι αρχές πριν από λίγες ώρες έδωσαν στη δημοσιότητα τα πρώτα βίντεο, όπου φαίνεται το αμάξι των γονέων του ποδοσφαιριστή να ακολουθείται από μηχανές που εμπλέκονται στην απαγωγή.

