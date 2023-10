Χόκει - ΗΠΑ: Νεκρός νεαρός αθλητής, παγοπέδιλο του έκοψε το λαιμό

Πώς συνέβη το ατύχημα που οδήγησε το νεαρό παίκτη σε ιδιαίτερα επώδυνο θάνατο και τους φίλους και συμπαίκτες του σε θρήνο.

Ένας παίκτης του χόκεϊ επί πάγου σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα όταν δέχτηκε χτύπημα από παγοπέδιλο στον λαιμό. Ο τραυματισμός του 29χρονου Άνταμ Τζόνσον ήταν τόσο τρομακτικός που το παιχνίδι διακόπηκε και οι θεατές συντετριμμένοι έκλαιγαν με λυγμούς.

Ο Αμερικανός αθλητής πιστεύεται ότι δέχτηκε χτύπημα από τη λεπίδα στον λαιμό κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ των Nottingham Panthers και των Sheffield Steelers στην Utilita Arena Sheffield. Το φρικιαστικό ατύχημα φαίνεται ότι προκλήθηκε από έναν παίκτη των Sheffield Steelers, καθώς προσπαθούσε να αντιμετωπίσει ένα συμπαίκτη του.

8.000 οπαδοί έγιναν μάρτυρες της τρομακτικής σύγκρουσης και το παιχνίδι διακόπηκε. Ένας αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στη MailOnline ότι ο Τζόνσον προσπάθησε να συνεχίσει μετά τον τραυματισμό στο λαιμό του, αλλά κατέρρευσε προκαλώντας σκηνές πανικού καθώς οι παίκτες και οι γιατροί έσπευσαν να τον βοηθήσουν. Αμέσως κλήθηκε στο γήπεδο το ασθενοφόρο που παρέλαβε τον αθλητή. Οι θεατές άρχισαν να κλαίνε και να ουρλιάζουν.

The Nottingham Panthers are truly devastated to announce that Adam Johnson has tragically passed away following a freak accident at the game in Sheffield last night. pic.twitter.com/lhSOkDu03Q