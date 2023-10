Κοινωνία

Παλαιστινιακό: Πορείες για τη Γάζα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Πλήθος κόσμου δήλωσε ειρηνικά τη συμπαράστασή του στη δοκιμαζόμενη Γάζα.

«Να σταματήσει τώρα η σφαγή του παλαιστινιακού λαού στη Λωρίδα της Γάζας από το κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ είναι η απαίτηση» τονίζεται στο συλλαλητήριο που πραγματοποιείθηκε νωρίτερα στο Πάρκο Ελευθερίας, στην Αθήνα.

«Αγωνιζόμαστε για την ειρήνη των λαών. Για τερματισμό της ισραηλινής κατοχής. Για Παλαιστίνη ελεύθερη στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ» ακούγόταν από τα μεγάφωνα της συγκέντρωσης.

Οι συγκεντρωμένοι καταγγέλλουν την ελληνική κυβέρνηση «που απείχε στην ψηφοφορία του ΟΗΕ για το ψήφισμα της Ιορδανίας για ανθρωπιστική εκεχειρία στη Γάζα». Παραβρίσκεται πολυπληθής αντιπροσωπεία του ΚΚΕ με επικεφαλής μέλη του Πολιτικού Γραφείου. Παραβρίσκεται επίσης και ο πρέσβης της Παλαιστινιακής Αρχής, Γιουσέφ Ντορχόμ.

Στη συγκέντρωση διαβάστηκε το εξής μήνυμα της Γενικής Ένωσης Παλαιστινίων Εργατών: «Ευχαριστούμε το ΠΑΜΕ και τα Συνδικάτα για την έμπρακτη αλληλεγγύη και υποστήριξη στους εργάτες του λαού της Παλαιστίνης. Η αλληλεγγύη μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι τη νίκη. Ζήτω οι αγώνες των λαών», αναφέρεται στο μήνυμα.

Το συλλαλητήριο επίσης χαιρέτισε η Παλαιστινιακή Παροικία, το Παλαιστινιακό Σπίτι και τα μέλη τους.

Συγκέντρωση στην πλατεία Αριστοτέλους, στο άγαλμα Βενιζέλου και πορεία σε κεντρικούς δρόμους και της Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε σε ένδειξη αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό, με πρωτοβουλία εργατικών σωματείων και της Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη.

Στην κινητοποίηση, στη διάρκεια της οποίας εκφράστηκε με πανό και συνθήματα διαμαρτυρία για τις επιθέσεις του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας και τον αποκλεισμό του λαού της Παλαιστίνης, συμμετείχαν φοιτητικοί σύλλογοι και μέλη της παλαιστινιακής παροικίας.

Οι συμμετέχοντες στην πορεία αλληλεγγύης κινήθηκαν στην πλατεία Αριστοτέλους, στη Λεωφόρο Νίκης και μέσω της οδού Τσιμική επέστρεψαν στο άγαλμα του Βενιζέλου.

