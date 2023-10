Κόσμος

28η Οκτωβρίου στην Αλβανία: Η “κυρά της Χειμάρρας” στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η γυναίκα που κάθε χρόνο ανοίγει το σπίτι της στα παιδιά, διηγείται τη συγκλονιστική ιστορία της στον ΑΝΤ1.

-

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες ανοίγει το σπίτι της για τα νέα παιδιά, για να μην ξεχάσουν την ιστορία μας. Η Ερμιόνη Μπρίγκου που ήταν 10 ετών όταν μαινόταν ο ελληνοϊταλικός πόλεμος το 40 στα χιονισμένα βουνά της Βορείου Ηπείρου έστειλε το δικό της μήνυμα για την 28η Οκτωβρίου, μέσω του ΑΝΤ1.

«Η Ελλάδα είναι η μάνα μας, είναι η πατρίδα μας αλλά και ο Θεός να βάλει το χέρι του γι αυτά τα πράγματα που γίνονται, δεν υπάρχει για μας δικαιοσύνη εδώ πέρα. Να είστε καλά και χρόνια πολλά».

Έζησε δύσκολα χρόνια, βίωσε τη φρίκη του πολέμου σε νεαρή ηλικία. Κοριτσάκι ακόμη, έθαψε έξι Έλληνες στρατιώτες, που σκοτώθηκαν στην αυλή του σπιτιού της και από τότε φροντίζει τα μνήματά τους και ποτέ δεν τους ξεχνά. Οι δυσκολίες όμως όπως λέει ακόμη και σήμερα δεν σταματούν.

«Είδαμε αρκετούς σκοτωμένους, πληγωμένους στρατιώτες εδώ πέρα. Τα πάντα ακόμη δεν μπορούμε να ζήσουμε και εμείς σαν άνθρωποι, να είμαστε ελεύθεροι. Φοβόμαστε για τα πάντα. ....το λένε οι μέρες και οι καθημερινές που είναι οι δυσκολίες τα βλέπουμε ζωντανά τα πράγματα, ζούμε πάντα με αγωνία, με φόβο, μας θυμάται ο πόλεμος του 45, δεν άφησε εδώ τη Χειμάρρα. Μας πήραν τους ανθρώπους μας, τους δίκασαν , τους στείλανε εξορίες και πολλά...».

Η κυρά της Χειμάρας αναφέρθηκε και στη φυλάκιση του Φρέντυ Μπελέρη, από τις αλβανικές αρχές.

«Τα βλέπουμε πολύ άσχημα τα πράγματα, δεν έχουμε πολλή σιγουριά εδώ πέρα εμείς με αυτά που γίνονται, πήραν τον άνθρωπο, πάνε τόσοι μήνες που προσπαθούσε για εδώ πέρα για τα οικόπεδα για τα πάντα έχουμε την ανάγκη μας εμείς εδώ και δεν βλέπουμε καμία λύση, για αυτό λέμε που δεν υπάρχει δικαιοσύνη εδώ», λέει η Ερμιόνη Μπρίγκου.

Κάθε χρόνο, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, ανοίγει το σπίτι της για μαθητές και σχολεία και πάντα τους μαθαίνει την ιστορία του τόπου.

Ειδήσεις σήμερα:

Κασσελάκης: Ο ΕΛΓΑ θα παραμείνει στο Δημόσιο και θα ενισχυθεί

Παραλία Πλαταμώνα: Ελικόπτερο του Λιμενικού τραυμάτισε 42χρονη

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ο “χάρτης” των πληρωμών της εβδομάδας