Θεσσαλία - Αποκλειστικό ΑΝΤ1: Εγκληματικά λάθη και παραλείψεις αποκαλύπτει έκθεση πραγματογνώμονα

Αποκαλυπτική ως προς τις ευθύνες για τους 17 θανάτους και τις ανυπολόγιστες καταστροφές είναι η έκθεση του δικαστικού πραγματογνώμονα που αποκαλύπτει ο ΑΝΤ1.

Της Τζίνας Στασινοπούλου και της Άννας Νικολάου

Εγκληματικά λάθη και παραλείψεις που φέρεται να οδήγησαν στο θάνατο 17 συνάνθρωπων μας και στο θανάσιμο κίνδυνο της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας όλων των εγκλωβισμένων στις καταστροφικές πλημμύρες του Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλία, φέρνει στο φως η τεχνική έκθεση του δικαστικού πραγματογνώμονα που διόρισαν πολλές οικογένειες που επλήγησαν.

Όπως τονίζεται στην έκθεση, «τους άφησαν αβοήθητους κατά τις κρίσιμες πρώτα ώρες του καιρικού φαινομένου έως και την απομάκρυνσή τους από τις διασωστικές δυνάμεις που διήρκεσε από μία έως τρεις ημέρες, με αποτέλεσμα διακινδύνευση της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας όλων των εγκλωβισμένων από την υψηλή στάθμη νερών στους πλημμυρισμένους οικισμούς, ενώ δεν μερίμνησαν έγκαιρα να διασώσουν τα ως άνω 17 θύματα και εξ αιτίας της ολιγωρίας τους αυτής απώλεσαν τη ζωή τους από πνιγμό».

«Το πόρισμα της έκθεσης αυτής σε 254 σελίδες είναι κόλαφος και καταλογίζει βαριές κακουργηματικές ευθύνες σε αυτούς οι οποίοι είχαν την υποχρέωση να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα και δεν τα έλαβαν», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Στέλιος Σούρλας, πληρεξούσιος δικηγόρος των πλημμηροπαθών.

Σύμφωνα με την έκθεση που φέρνει σήμερα στο φως ο ΑΝΤ1, σε επίπεδο πρόληψης

Δεν υπήρχε σε κεντρικό επίπεδο ολοκληρωμένος αντιπλημμυρικός σχεδιασμός

Παρά τη διασφάλιση χρηματοδότησης προς την Περιφέρεια (μετά τον ΙΑΝΟ και τον ΔΙΟΜΗΔΗ) δεν ολοκληρώθηκαν τα αντιπλημμυρικά έργα

Απαιτείται ειδικός τεχνικός έλεγχος για κατασκευαστικές πλημμέλειες ή κακοτεχνίες

Σε ό,τι αφορά το επίπεδο ετοιμότητας των Αρχών στην έκθεση διαπιστώνεται:

Έλλειψη ετοιμότητας κυρίως σε επίπεδο κατάλληλης προετοιμασίας, σχεδιασμού και οργάνωσης από το Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας δεν είχε πραγματοποιήσει επιχειρησιακή άσκηση με πραγματικά σενάρια

Δεν υπήρχε σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σχεδιασμός για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας πλημμυρικών φαινομένων.

Σε επίπεδο αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων:

Ο Μηχανισμός Πολιτικής προστασίας & ο Πυροσβεστικός Μηχανισμός αιφνιδιάστηκε και καθυστέρησε για τη διάσωση 17 συμπολιτών που απώλεσαν τη ζωή τους.

Δεν υπήρξε απόφαση των αρμοδίων για οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση κατοίκων.

«Τις επόμενες ημέρες θα προβώ σε μία μήνυση κατά παντώς υπευθύνου αλλά και κατά συγκεκριμένων ατόμων με βάση την έκθεση του κυρίου Γκουρμπάτη και με και θα προσκομίσω και άλλα στοιχεία στην αρμόδια εισαγγελέα η οποία χειρίζεται την υπόθεση προκειμένου να καταλογιστούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει», δηλώνει ο Στέλιος Σούρλας.

Συνολικά η πλημμυρισμένη έκταση έως τις 22 Σεπτεμβρίου από το ακραίο καιρικό φαινόμενο, κάλυψε 1.438.762 στρέμματα , απώλεια πολύ μεγάλου αριθμού ζωικού και φυτικού κεφαλαίου και ανυπολόγιστες έως σήμερα ζημιές σε δομές και περιουσίες.

