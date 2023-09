Μεσσηνία

“Daniel” - Βόλος: Χωρίς πόσιμο νερό για 15η ημέρα

Δωρεάν η παροχή νερού και χωρίς τροφεία οι βρεφονηπιακοί σταθμοί για τον Σεπτέμβριο στον Βόλο. Πρόβλημα με τα σκουπίδια στον Παγασητικό.

Συνεχίζεται η διακοπή παροχής πόσιμου νερού μέσω του δικτύου υδροδότησης που παρέχει η ΔΕΥΑ Μείζονος Βόλου, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν όλη τη Μαγνησία.

Για 15η ημέρα το νερό που φτάνει στις βρύσες των κατοίκων δεν είναι πόσιμο, η παροχή είναι μόνο για οικιακή χρήση, και αυτό επισημαίνουν κρατικοί φορείς και ο δήμος, προκειμένου να αποφευχθεί η εμφάνιση ασθενειών.

Συνεργεία της ΔΕΥΑ Μείζονος Βόλου εργάζονται πυρετωδώς για την αποκατάσταση των μεγάλων ζημιών, συνεπικουρούμενα από την τεχνογνωσία της ΕΥΔΑΠ που έχει αναλάβει ειδικό ρόλο στην περιοχή, ενώ συνεχίζεται η διανομή πόσιμου εμφιαλωμένου νερού σε συνοικίες του Βόλου.

Εν τω μεταξύ, σκόνη από την ξερή λάσπη μετά τις πλημμύρες εξακολουθεί είναι διάχυτη κυρίως στο κέντρο και τα δυτικά.

Ο Κραυσίδωνας, ο χείμαρρος που υπερχείλισε και προκάλεσε ανυπολόγιστες ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις και αυτοκίνητα, καθαρίζεται από συνεργεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στο Πήλιο καταβάλλονται προσπάθειες αποκατάστασης των ζημιών, κυρίως στο οδικό δίκτυο, ώστε να επανέλθει -έστω και στοιχειωδώς- η κανονικότητα και να διακινηθούν άνθρωποι και εμπορεύματα.

Μεγάλο είναι το πρόβλημα στον Παγασητικό Κόλπο, όπου υπάρχουν τεράστιες ποσότητες από φερτά υλικά που κατέβασαν στη θάλασσα οι χείμαρροι και εγκυμονούν κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα αλλά έχουν κάνει απροσπέλαστες και τις παραλίες λόγω συσσώρευσης σκουπιδιών. Επιπλέον, ο Παγασητικός είναι μεγάλος αλλά και κλειστός κόλπος, όπου τα νερά δεν ανανεώνονται εύκολα λόγω της γεωμορφολογίας.

Στο Ανατολικό Πήλιο ήδη δραστηριοποιείται τις τελευταίες ημέρες το ειδικό σκάφος «Typhoon» του Ιδρύματος Λασκαρίδη, το οποίο καθαρίζει τη θαλάσσια περιοχή και τις ακτές στον Αη Γιάννη, το Παπά Νερό, την Πλάκα απομακρύνοντας φερτά υλικά.

Σημειώνεται, ότι το «Typhoon» θα μεταβεί και στη Σκιάθο για να βοηθήσει στον καθαρισμό του νησιού.

Βόλος: Δωρεάν η παροχή νερού και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί για τον Σεπτέμβριο

Δεν θα χρεωθούν για το νερό οι καταναλωτές στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου για τον μήνα Σεπτέμβριο μετά τα όσα έχουν συμβεί στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας από τις καταστροφικές πλημμύρες.

Η ΔΕΥΑ Μείζονος Βόλου με ανακοίνωσή της ενημέρωσε ότι «με απόφαση του δημάρχου Βόλου Αχιλλέα Μπέου οι καταναλωτές της ΔΕΥΑΜΒ δεν θα χρεωθούν για την όποια κατανάλωση νερού πραγματοποιήσουν καθ' όλη τη διάρκεια του μηνός Σεπτεμβρίου, ακόμη και πριν και φυσικά μετά την καταστροφική πλημμύρα που έπληξε τον Βόλο. Η απόφαση αυτή υπαγορεύεται από την ανάγκη στήριξης εκατοντάδων συμπολιτών που δοκιμάζονται από τις συνέπειες της κακοκαιρίας και εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο των μέτρων για την ανακούφιση των πληγέντων που λαμβάνει η Δημοτική Αρχή».

Παράλληλα με απόφαση της δημοτικής αρχής ανακοινώθηκε ότι οι γονείς που τα παιδιά τους φιλοξενούνται στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και στις δομές του Δήμου Βόλου δεν θα καταβάλλουν τροφεία για το μήνα Σεπτέμβριο, με δεδομένες τις δύσκολες συνέπειες για εκατοντάδες οικογενειών από την καταστροφική πλημμύρα που έπληξε την πόλη.

