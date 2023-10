Κοινωνία

Φωτιά σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς ξέσπασε η πυρκαγιά και ποια η παρέμβαση της Πυροσβεστικής για να μην επεκταθεί σε όμορες κατοικίες.

-

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας στην Πυροσβεστική, για φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα κοντά στην οδό Πανόρμου, στους Αμπελοκήπους.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε στο μπαλκόνι του διαμερίσματος στην Πλατεία Αγίου Δημητρίου, επί της οδού Πανόρμου.

Στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες και 2 πυροσβεστικά οχήματα.

Δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.

Ειδήσεις σήμερα:

Μάθιου Πέρι: Το πρώτο μήνυμα της οικογένειας

Ρόδος: Συλλήψεις για την παρεμπόδιση απόπλου από μετανάστες

Φλόριντα: Μαζικοί πυροβολισμοί σε γιορτή Halloween (βίντεο)