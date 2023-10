Οικονομία

Influencers: Έρχονται έλεγχοι από το Υπουργείο Ανάπτυξης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες παραβάσεις και κακές συναλλακτικές πρακτικές θα προσπαθούν να εντοπίσουν τα στελέχη του Υπουργείου για την προστασία των καταναλωτών.

-

Ελέγχους των εμπορικών πρακτικών που χρησιμοποιούν οι influencers στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα διενεργήσει τις επόμενες εβδομάδες το Υπουργείο Ανάπτυξης με τη συνδρομή ψηφιακών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την προστασία των καταναλωτών από παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των Πανευρωπαϊκών Ελέγχων που διενεργούνται στα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EU Sweeps), η Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου πρόκειται να πραγματοποιήσει ελέγχους στις εμπορικές πρακτικές που χρησιμοποιούν οι influencers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να προωθήσουν ή να διαθέσουν προς πώληση αγαθά και υπηρεσίες των εταιριών (brands) με τις οποίες συνεργάζονται.

Ο στόχος των πανευρωπαϊκών ελέγχων είναι διττός: πρώτον, να εντοπιστούν αναρτήσεις των influencers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι οποίες περιέχουν μαρτυρίες, κριτικές ή καταχωρήσεις που ενδεχομένως να είναι παραπλανητικές για τους καταναλωτές, επηρεάζοντας την αγοραστική τους συμπεριφορά και προκαλώντας οικονομική ζημία, και δεύτερον να επαληθεύσουν εάν οι influencers ενημερώνουν με σαφήνεια τους ακόλουθούς τους σχετικά με την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας της εκάστοτε παραγωγού εταιρίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υπουργείο Ανάπτυξης καλούν τους influencers, καθώς και όλους όσοι εμπλέκονται στον κλάδο του ψηφιακού marketing, να επισκεφτούν την πλατφόρμα Influencer Legal Hub, προκειμένου να ενημερωθούν επαρκώς για τις νομικές τους υποχρεώσεις, τις θεμιτές εμπορικές πρακτικές και τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα για την προστασία των καταναλωτών. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν στην ανάλογη ενότητα της ιστοσελίδας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Ειδήσεις σήμερα:

Μάθιου Πέρι: Το πρώτο μήνυμα της οικογένειας

Ρόδος: Συλλήψεις για την παρεμπόδιση απόπλου από μετανάστες

Φλόριντα: Μαζικοί πυροβολισμοί σε γιορτή Halloween (βίντεο)