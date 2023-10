Οικονομία

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Αυγενάκης ζήτησε την παραίτηση του Προέδρου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κυβερνητική δυσφορία για την πληρωμή της προκαταβολής της Βασικής Ενίσχυσης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έντονη κριτική στην Κυβέρνηση από τον ΣΥΡΙΖΑ.

-

Τριγμούς έχει προκαλέσει στο υπουργείο Αγροτικής Απασχόλησης και Τροφίμων η διαδικασία πληρωμής της προκαταβολής της Βασικής Ενίσχυσης έτους 2023 για τους αγρότες.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου, εκφράζοντας τη δυσφορία της για τους χειρισμούς της υπόθεσης από τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζήτησε σήμερα το πρωί τις παραιτήσεις της, καθώς της χρεώνει όλη την ευθύνη για τη διαδικασία. Πάντως, ο πρόεδρος του Οργανισμού Β. Σημανδράκος, η θητεία του οποίου λήγει σε έναν περίπου χρόνο, αρνείται να παραιτηθεί.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, «έχουν γίνει λάθη στις πληρωμές και έχει προκληθεί μεγάλη αναστάτωση στους αγρότες, την ίδια ώρα που το υπουργείο είχε ζητήσει να υπάρχει προσοχή στις πληρωμές, δικαιοσύνη, διαφάνεια και σωστή κατανομή των ενισχύσεων».

Πληροφορίες θέλουν την κυβέρνηση να προχωρά σε νομικές διαδικασίες για την αντικατάσταση του κ. Σημανδράκου, ο οποίος τοποθετήθηκε στη θέση του επί υπουργίας του Γιώργου Γεωργαντά.

Κόκκαλης: Σουρεαλιστική ομολογία αποτυχίας στα αυτονόητα από την κυβέρνηση

«Η απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Λευτέρη Αυγενάκη να ζητήσει τις παραιτήσεις της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ για το φιάσκο στις πληρωμές των προκαταβολών της βασικής ενίσχυσης, είναι μία ξεκάθαρη ομολογία αποτυχίας στα αυτονόητα και μία απόδειξη πολιτικού σουρεαλισμού», τονίζει ο τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Κόκκαλη:

Η απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να ζητήσει την παραίτηση της Διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς ακόμα «να έχει στεγνώσει το μελάνι» από τις διθυραμβικές κραυγές «αυτοδικαίωσης» των ιθυνόντων του ΥπΑΑΤ και του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφορικά με την «πετυχημένη», διοικητικά και θεσμικά, πληρωμή της προκαταβολής της Βασικής Ενίσχυσης του 70% για το 2023, την προηγούμενη Παρασκευή, αποτελεί μία ξεκάθαρη ομολογία αποτυχίας στα αυτονόητα από την κυβέρνηση.

Αν αυτό δεν είναι απτή απόδειξη πολιτικής διπολικής συμπεριφοράς ή πολιτικού σουρεαλισμού, τότε είναι είτε ομολογία πλήρους αποτυχίας είτε απόπειρα αποποίησης ευθυνών από την Κυβέρνηση της ΝΔ. Σε κάθε όμως περίπτωση, παραμένει, δυστυχώς, γεγονός ότι η Κυβέρνηση των Αρίστων και το Επιτελικό της Κράτος, εξακολουθεί να «παίζει», εδώ και 4,5 χρόνια, με τον κόπο και την ίδια την επιβίωση του πολύπαθου αγροτικού κόσμου, είτε με επικοινωνιακά «φτιασίδια» είτε με την πρόσφατη, αλαζονική «επίκληση» του 41%.

Ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν είμαστε διατεθειμένοι να ακολουθήσουμε τον «κατήφορο» της ΝΔ στην αγροτικό τομέα, αλλά παραμένουμε απόλυτα προσηλωμένοι στον αγώνα, προκειμένου να επανέλθει σύντομα η σταθερότητα, η εντιμότητα, η διαφάνεια, η ελπίδα, η κοινωνική ευαισθησία, η λογοδοσία και η δικαιοσύνη, που τόσο έχει ανάγκη αγροτικός κόσμος, αλλά κυρίως ο τόπος μας.

Ειδήσεις σήμερα:

Αρχαιολόγοι: Το ΣτΕ απέρριψε το αίτημά τους για το κτήριο της Ερμού

Εξάρχεια: Επίθεση κατά των ΜΑΤ με πέτρες και μπουκάλια

Μπελέρης: Το Ανώτατο Δικαστήριο υπερασπίζεται τους διεφθαρμένους