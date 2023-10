Life

“Πέφτει η νύχτα με... ΡΥΘΜΟ”: Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης συναντά τον Γιώργο Χατζηνάσιο

Μας περιμένει μια μοναδική βραδιά με ένα live event που θα μας απογειώσει, πάντα με την υπογραφή του Ρυθμού 94,9.

To 6o Exclusive Live Event «Πέφτει η νύχτα με… ΡΥΘΜΟ» του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 επέστρεψε πιο γρήγορα από ποτέ με μια συνεργασία έκπληξη καθώς ο πιο επιτυχημένος ερμηνευτής και δημιουργός Μιχάλης Χατζηγιάννης θα συναντηθεί επί σκηνής με έναν από τους σπουδαιότερους Έλληνες συνθέτες, τον Γιώργο Χατζηνάσιο!

«Άγγιγμα Ψυχής» θα χαρακτήριζε κανείς το επικείμενο Exclusive Live Event που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7 Νοεμβρίου στα Village Cinemas στο The Mall Athens. Εκεί, η οικοδέσποινα και ραδιοφωνική παραγωγός του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 Γιώτα Τσιμπρικίδου, θα υποδεχτεί, στη «γνωστή» πλέον σε όλους μας, σκηνή του event, τον μαγευτικό Μιχάλη Χατζηγιάννη όπου θα συζητήσουν, θα γελάσουν, θα χορέψουν και κυρίως θα τραγουδήσουν τεράστιες επιτυχίες του καλλιτέχνη! Επίτιμος καλεσμένος αυτής της μοναδικής βραδιάς θα είναι ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης και σολίστ του πιάνου, Γιώργος Χατζηνάσιος, ο οποίος, με τις μελωδίες του, θα συνοδεύσει μουσικά τον Μιχάλη Χατζηγιάννη.

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης έρχεται στο «Πέφτει η νύχτα με… ΡΥΘΜΟ» και ετοιμάζεται να δώσει μια συγκλονιστική εμφάνιση δίπλα στον άνθρωπο τον οποίο χαρακτήρισε σε μια συνέντευξή του ως «την αφετηρία του στη μουσική πραγματικότητα της Ελλάδας», χαρίζοντας του μεγάλες επιτυχίες όπως «Το άγγιγμα ψυχής» και «Το σώμα που ζητάς».

Ο ΡΥΘΜΟΣ 94.9 προσκαλεί τους ακροατές του στο 6ο exclusive live event στη βραβευμένη αίθουσα Vmax Sphera των Village Cinemas, με premium καθίσματα υψηλής αισθητικής καθώς και Dolby Atmos ήχο, για να απολαύσουν τον απόλυτο Μιχάλη Χατζηγιάννη να ερμηνεύει μεγάλες, διαχρονικές επιτυχίες παρέα με τον special guest του, Γιώργο Χατζηνάσιο.

