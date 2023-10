Αθλητικά

“Χρυσή Μπάλα”: Ο Μέσι νικητής για 8η φορά! (εικόνες)

Ο σούπερ σταρ της μπάλας προσέθεσε άλλο ένα πετράδι στο ποδοσφαιρικό στέμμα του.

Άπόλυτος κυριαρχος, παγκόσμιος πρωταθλητής, ένας ζωντανός ποδοσφαιρικός «μύθος». Ο Λιονέλ Μέσι κατέκτησε για 8η φορά στην υπέρλαμπρη καριέρα του τη «Χρυσή Μπάλα» του «France Football» και πρόσθεσε άλλο ένα λαμπερό «διαμάντι», στο ποδοσφαιρικό... στέμμα του.

Σ’ αυτή τη μεγάλη μάχη για τον καλύτερο του κόσμου για το 0, ο χρονος σούπερ σταρ, λιγότερο από ένα χρόνο μετά τη στέψη του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, κατέκτησε για η φορά τη «Χρυσή Μπάλα» στην η «έκδοσή» της, αφήνοντας πίσω του στο βάθρο του νικητή τον Νορβηγό Έρλινγκ Χάαλαντ (ος) ο οποίος έκανε το τρεμπλ με τη Μάντσεστερ Σίτι και τον Γάλλο δευτεραθλητή κόσμου με τους «τρικολόρ», Κιλιάν Μπαπέ (ος)

Σε μία ολόλαμπρη τελετή στο «Theatre du Chatelet», ο «Pulga» σήκωσε για η φορά στα χέρια του τη «Χρυσή Μπάλα», ανεβάζοντας στις τρεις κατακτήσεις τη διαφορά του από έναν άλλον τεράστιο ποδοσφαιριστή, τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έχει κατακτήσει το σχετικό βραβείο φορές.

Ο Μέσι κέρδισε μάλιστα το βραβείο στην πρώτη επαγγελματική του χρονιά εκτός Ευρώπης, έχοντας αφήσει την Παρί έπειτα από δύο χρόνια στο «Παρκ Ντε Πρενς» για την Ίντερ Μαϊάμι της αμερικανικής MLS

Η τελική κατάταξη της «Χρυσής Μπάλας» για το 2023:

Λιονέλ Μέσι (Παρί Σεν Ζερμέν/Ίντερ Μαϊάμι) Έρινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι) Κιλιάν Μπαπέ (Παρί Σεν Ζερμέν) Κέβιν Ντε Μπρόινε (Μάντσεστερ Σίτι) Ρόδρι (Μάντσεστερ Σίτι) Βινίσιους (Ρεάλ) Χουλιάν Άλβαρες (Μάντσεστερ Σίτι) Βίκτορ Όσιμεν (Νάπολι) Μπερνάρντο Σίλβα (Μάντσεστερ Σίτι) Λούκα Μόντριτς (Ρεάλ) Μοχάμεντ Σαλάχ (Λίβερπουλ) Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι (Μπαρτσελόνα) Γιασίν Μπουνού (Σεβίλλη/Αλ Χιλάλ) Ιλκάι Γκιντογκάν (Μάντσεστερ Σίτι/Μπαρτσελόνα) Εμιλιάνο Μαρτίνες (Άστον Βίλα) Καρίμ Μπενζεμά (Ρεάλ/Αλ Ιτιχάντ) Κβίχτσα Κβαρατσχέλια (Νάπολι) Τζουντ Μπέλιγχαμ (Ντόρτμουντ/Ρεάλ Μαδρίτης) Χάρι Κέιν (Τότεναμ/Μπάγερν) Λαουτάρο Μαρτίνες (Ίντερ) Αντουάν Γκριεζμάν (Ατλέτικο) Κιμ Μιν-Γιάε (Νάπολι/Μπάγερν) Αντρέ Ονανά (Ίντερ/Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) Μπουκαγιό Σακά (Άρσεναλ) Γιόσκο Γκβάρντιολ (Λειψία/Μάντσεστερ Σίτι) Τζαμάλ Μουσιάλα (Μπάγερν) Νικολό Μπαρέλα (Ίντερ) Ραντάλ Κολό Μουανί (Άιντραχτ/Παρί Σεν Ζερμέν) Μάρτιν Έντεγκααρντ (Άρσεναλ) Ρούμπεν Ντίας (Μάντσεστερ Σίτι)

Στον Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος... φόρτωσε τις αντίπαλες εστίες με 56 γκολ τη σεζόν 2022/23 κατέληξε το βραβείο «Gerd Muller» του «France Football» για τον κορυφαίο επιθετικό της σεζόν. Ο Νορβηγός σούπερ σταρ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της Μάντσεστερ Σίτι στην πορεία της προς το τρεμπλ (Premier League, FA Cup, Champions League) και ήταν εκείνος που σήκωσε το τρόπαιο του καλύτερου φορ, που πήρε το όνομά του από τον θρυλικό φορ της Μπάγερν και της εθνικής Γερμανίας, Γκερντ Μίλερ.

Σαν ένα... μήνυμα για τα προσεχώς, καθώς θεωρείται δεδομένο πως τα επόμενα χρόνια θα είναι πρωταγωνιστής και διεκδικητής κάθε χρόνο στη μάχη για τη «Χρυσή Μπάλα» του «France Football» και τον τίτλο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή της χρονιάς. «Ευχαριστώ την ομάδα μου και τον Πεπ Γκουαρδιόλα που με αφήνουν να είμαι ο εαυτός μου. Ευχαριστώ την οικογένειά μου και όσους με βοήθησαν να γίνω αυτό που είμαι σήμερα. Ευχαριστώ όσους είναι κοντά μου», δήλωσε ο Χάαλαντ, ο οποίος άφησε πίσω του στη μάχη των σκόρερ τους Μπαπέ (2ος), Κέιν (3ος), Μέσι (4ος) και Λεβαντόβσκι (5ος)

Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, παγκόσμιος πρωταθλητής με την Εθνική Αργεντινής και καθοριστικός σε όλη την πορεία της «αλμπισελέστε» ως την κορυφή του κόσμου, κατέκτησε το βραβείο «Lev Yachine» από το France Football για τον κορυφαίο γκολκίπερ του 2023 στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Λίγο πριν την απονομή της «Χρυσής Μπάλας», ο Αργεντινός γκολκίπερ της Άστον Βίλα, έφτασε μία πολύ σπουδαία ατομική διάκριση, όντας ο άνθρωπος που οδήγησε με τις αποκρούσεις του την Αργεντινή μέσα απ’ τη διαδικασία των πέναλτι, στην πρόκριση επί της Ολλανδίας στα προημιτελικά του Μουντιάλ, ενώ ήταν καθοριστικός και στον τελικό με τη Γαλλία, τόσο με την επέμβασή του στην τελευταία φάση της παράτασης στο πλασέ του Κολό Μουανί, όσο και στη «ρώσικη ρουλέτα» απ’ τα έντεκα βήματα.

Ο Μαρτίνες παρέλαβε τη σκυτάλη από τον Τιμπό Κουρτουά (νικητής στο βραβείο του 2022), ενώ ξεπέρασε σπουδαίους τερματοφύλακες όπως οι Ονάνα και Μπόνο.

Η απονομή του βραβείου ήταν τρομερά συγκινητική, καθώς ο Μαρτίνες το παρέλαβε απ’ τον πατέρα του με τον ίδιο να βουρκώνει: «Από μικρό με πήγαινε στα γήπεδα. Χωρίς τη βοήθεια των συμπαικτών μου, τίποτα δεν θα γινόταν. Πάντα είναι ωραίο να κερδίζεις με την ομάδα, την οικογένεια, το μεγαλύτερο βραβείο το έχω κερδίσει», τόνισε ο Μαρτίνες, και πρόσθεσε: «Νιώθω υπερήφανος που είμαι εδώ με την ομάδα μου, βλέπω και άλλους γκολκίπερ που θαυμάζω όπως για παράδειγμα ο Έντερσον».

Ο Τζουντ Μπέλινγχαμ, πρωταγωνιστής τόσο με τις φανέλες των Ντόρτμουντ και Ρεάλ, όσο και με αυτή ης Εθνικής Αγγλίας, κατέκτησε το «βραβείο Kopa» που δόθηκε για πέμπτη φορά απ’ το «France Football» για τον κορυφαίο νεαρό ποδοσφαιριστή της χρονιάς.

Ο 20χρονος διεθνής Άγγλος επιθετικός, που μόλις πριν από δύο μέρες (28/10) έκρινε το μεγάλο clasico ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ Μαδρίτης, με δύο γκολ, άφησε πίσω του τους Καμαβινγκά (Ρεάλ), Μουσιάλα (Μπάγερν Μονάχου), Πέδρι (Μπαρτσελόνα) και Γκάβι (Μπαρτσελόνα).

Έπειτα από μία διετία όπου το βραβείο κατέληγε σε χέρια παικτών της Μπαρτσελόνα (Πέδρι 2021, Γκάβι 2022) ο Μπέλινγχαμ κυριάρχησε στο συγκεκριμένο βραβείο, επιβεβαιώνοντας πως αυτή την στιγμή είναι ένας απ’ τους κορυφαίους νεαρούς παίκτες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Πριν από τους Πέδρι και Γκάβι σ’ αυτή την σπουδαία ατομική διάκριση είχαν φτάσει οι Κιλιάν Μπαπέ (2018) και Ματάις ντε Λιχτ (2019)





