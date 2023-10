Οικονομία

ΕΥΔΑΠ: Διακοπή νερού ή χαμηλή πίεση την Τετάρτη στην Αθήνα

Σε ποιες περιοχές και ποιες ώρες θα επηρεαστεί η ροή στο δίκτυο ύδρευσης.

Πτώση πίεσης και διακοπές ρεύματος πρόκειται να σημειωθούν την Τετάρτη σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας. Συγκεκριμένα η ΕΥΔΑΠ ανακοίνωσε ότι, λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών σε τροφοδοτικό αγωγό ύδρευσης, που καθίστανται απαραίτητες για την πρόοδο των εργασιών κατασκευής της υπογειοποίησης των γραμμών τρένου της ΕΡΓΟΣΕ, δύναται να παρουσιαστεί πτώση της πίεσης έως και πλήρης διακοπή της παροχής του νερού σε τμήματα των περιοχών Μεταξουργείου, Αγίου Παύλου, Κεραμεικού, Σεπολίων, Λόφου Σκουζέ, Λόφου Ιππείου Κολωνού, Κολοκυνθούς, Ακαδημίας Πλάτωνος, Κολωνού και Πλατείας Αττικής, και συγκεκριμένα στα οικοδομικά τετράγωνα που βρίσκονται μεταξύ των παρακάτω οδών του Δήμου Αθηναίων:

Θεοδώρου Δηλιγιάννη

Μεγάλου Αλεξάνδρου

Κολοκυνθούς

Κεραμεικού

Μαραθώνος

Κωνσταντινουπόλεως

Ιωαννίνων

Αγίας Σοφίας

Προποντίδος

Βορείου Ηπείρου

Αγίου Μελετίου

Σωζοπόλεως

Λιοσίων και

και Νικολάου Ζαχία

Διάρκεια: Από ώρα 09:00 της Τετάρτης 1ης Νοεμβρίου έως τις 18:00 της ίδιας ημέρας.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση της διάρκειας των εργασιών και την ταχύτερη εφικτή αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης.

