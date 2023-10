Κόσμος

Γάζα - Τουρκία: Διαψεύδει το βομβαρδισμό αποθηκών της Τουρκικής Ερυθράς Ημισελήνου από το Ισραήλ

Πώς διαδόθηκε η συγκεκριμένη πληροφορία και με ποια τεκμήρια και μέσα απόδειξης, τη διαψεύδει η Τουρκική Προεδρία της Δημοκρατίας.

Το Κέντρο Καταπολέμησης της Παραπληροφόρησης (υπαγόμενο στη Διεύθυνση Επικοινωνίας της Προεδρίας της Τουρκικής Δημοκρατίας) ανακοίνωσε ότι οι ισχυρισμοί που κοινοποιήθηκαν σε ορισμένους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι "Το Ισραήλ χτύπησε τις αποθήκες της Ερυθράς Ημισελήνου της Τουρκίας. Το κτίριο όπου βρίσκεται η AFAD υπέστη σοβαρές ζημιές" δεν είναι αληθείς.

Όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, εκδόθηκε σχετικά η παρακάτω ανακοίνωση: "Το υποτιθέμενο κτίριο, το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές από τον ισραηλινό βομβαρδισμό, είναι μια αποθήκη ανθρωπιστικής βοήθειας που ανήκει στην Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο, την κατασκευή της οποίας υποστήριξε η Τουρκική Ερυθρά Ημισέληνος. Η Τουρκική Ερυθρά Ημισέληνος βοήθησε την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο στην κατασκευή του κτιρίου, τους παρέδωσε τα κλειδιά και τους άφησε τον έλεγχο. Ούτε η AFAD ούτε η τουρκική Ερυθρά Ημισέληνος διαθέτουν αποθήκες ή κτίρια υλικοτεχνικής υποδομής στη Γάζα. Μην βασίζεστε σε αβάσιμους ισχυρισμούς".

Baz? sosyal medya hesaplar?ndan paylas?lan, “Israil, Turkiye’ye ait K?z?lay depolar?n? vurdu. AFAD’?n bulundugu bina ag?r hasar ald?.” iddias? dogru degildir.



Israil bombard?man?nda ag?r hasar alan iddiaya konu bina, Turk K?z?lay?'n?n insas?na destek saglad?g?, Filistin… pic.twitter.com/M6sA5gA0uK — Dezenformasyonla Mucadele Merkezi (@dmmiletisim) October 30, 2023





