“Ενώπιος Ενωπίω”: Κωνσταντοπούλου - Καραναστάσης μιλούν για την Πλεύση Ελευθερίας και την σχέση τους

Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και ο βουλευτής του κόμματος και σύντροφος της, μιλούν στον Νίκο Χατζηνικολάου για την πολιτική, τις επικρίσεις που δέχονται και την προσωπική ζωή τους.

Την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου, στις 24:00, ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξενεί στο «Ενώπιος Ενωπίω» τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Διαμαντή Καραναστάση, στην πρώτη τους κοινή εμφάνιση.

Πώς έγινε η πρώτη γνωριμία που τους έφερε μαζί στη ζωή, αλλά και στα έδρανα της Βουλής;

Η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» αποκαλύπτει τις δύσκολες στιγμές στην πολιτική της διαδρομή και ο γνωστός ηθοποιός απαντά στις επικρίσεις που δέχθηκε για την υποψηφιότητά του.

Η Αριστερά, ο Στέφανος Κασσελάκης και ο Αλέξης Τσίπρας.

Την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου, στις 24:00, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Διαμαντής Καραναστάσης σε μια συνέντευξη από καρδιάς στον Νίκο Χατζηνικολάου και το «Ενώπιος Ενωπίω».

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου, Φωτεινή Νάσσου, Γιώτα Δελέγκου, Δέσποινα Μανδρανή

