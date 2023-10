Πολιτική

Υποκλοπές: Ο Ανδρουλάκης κατέθεσε υπόμνημα στην Εισαγγελία Αρείου Πάγου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε ο επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για τις ευθύνες της κυβέρνησης και ποιο το ακριβές αίτημα του υπομνήματός του.

-

Υπόμνημα στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών κατέθεσε την Τρίτη διά των συνηγόρων του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, μετά την ανάθεση της έρευνας σε αντεισαγγελέα του συγκεκριμένου δικαστηρίου. Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από τη Χαριλάου Τρικούπη, με το υπόμνημα ζητείται ενόψει όσων έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η διασταύρωση της λίστας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με την ΕΥΠ για να αποδειχθεί ποιοι από τους στόχους του Predator παρακολουθούνταν και από την ΕΥΠ. Να εξακριβωθεί δηλαδή αν υπήρξε και λειτούργησε κοινό κέντρο παρακολουθήσεων. Επίσης σημειώνεται ότι η έρευνα για τη σχέση Predator και ΕΥΠ είχε ζητηθεί ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2022 στη συμπληρωματική μηνυτήρια αναφορά που είχε κατατεθεί από κ. Ανδρουλάκη στον εισαγγελέα Πρωτοδικών. Να σημειώσουμε ότι την ίδια μέρα κατόπιν αιτήματός του ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, είχε συναντηθεί με τον Πρόεδρο της ΑΔΑΕ Χρήστο Ράμμο.

Μιλώντας στα Μέσα Ενημέρωσης ο κ. Ανδρουλάκης δήωσε: "Κατέθεσα σήμερα στον Άρειο Πάγο υπόμνημα για να υπάρξει αντιπαραβολή των στόχων του Predator από τη λίστα του κ. Μενουδάκου με τις επισυνδέσεις της ΕΥΠ. Για να υπάρξει επιτέλους αποκάλυψη του ενιαίου κέντρου των παρακολουθήσεων. Εάν υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον για την επιτάχυνση της διαδικασίας να πέσει φως σε αυτήν τη νοσηρή υπόθεση, τότε πρέπει άμεσα να γίνει αυτή η αντιπαραβολή και να ενημερωθεί το ελληνικό Κοινοβούλιο και ο ελληνικός λαός. Επίσης, μίλησα με τον Πρόεδρο της ΑΔΑΕ, κ. Ράμμο, για τις σοκαριστικέςκαταγγελίες, που έκανε στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι αδιανόητο σε μια ευρωπαϊκή χώρα να υπάρχει ένα σκοτεινό παρασκήνιο με απειλές σε πρόσωπα, που εκπροσωπούν τις ανεξάρτητες αρχές. Εδώ και ενάμιση χρόνο στην Ελλάδα, ζούμε τη σταθερή παρακμή του κράτους δικαίου στον βωμό της συγκάλυψης. Ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, με όλες αυτές τις πρακτικές, οδηγούν τη χώρα μακριά από το ευρωπαϊκό πρότυπο λειτουργίας των θεσμών. Η παράταξή μας θα σταθεί εμπόδιο με όλες της τις δυνάμεις απέναντι σε αυτό το φαινόμενο, το οποίο δεν αξίζει στον ελληνικό λαό. Έναν λαό πουαγωνίστηκε για να έχουμε κράτος δικαίου, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ποιοτική δημοκρατία".

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε: «Το κράτος δικαίου δεν είναι πολυτέλεια, όπως θέλουν κάποιοι να το εμφανίσουν στη χώρα, αλλά είναι η προϋπόθεση για την ευημερία και την ανάπτυξη της κοινωνίας μας».





Ειδήσεις σήμερα:

Πλεύση Ελευθερίας: Δεύτερη αποχώρηση βουλευτή από την Κοινοβουλετική Ομάδα

Νέα Φιλαδέλφεια: Άνδρας έπνιξε νεογέννητα γατάκια (βίντεο)

Φυλακές Διαβατών: Οπαδοί του ΠΑΟΚ έκαναν γενέθλια σε καταδικασμένο για τη δολοφονία του Άλκη