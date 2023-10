Αθλητικά

Το ΑΝΤ1+ μπαίνει στην ΑΡΕΝΑ με αποκλειστικό combat sports περιεχόμενο

Αποκλειστικό αθλητικό περιεχόμενο φέρνει στις οθόνες των συνδρομητών το ANT1+, με τα μεγαλύτερα events μαχητικών αθλημάτων live και on demand.

Η streaming πλατφόρμα ΑΝΤ1+ εμπλουτίζει ακόμα περισσότερο το αποκλειστικό αθλητικό της περιεχόμενο και φέρνει στις οθόνες των συνδρομητών του τα μεγαλύτερα events μαχητικών αθλημάτων live και on demand. Το ΖΜΑΚ, που ιδρύθηκε το 2016 από τον Πέτρο Πολυχρονίδη, μπαίνει δυνατά στον κόσμο του streaming αποκλειστικά μέσα από το ΑΝΤ1+. Μαζί του έρχονται εντυπωσιακές μάχες με ανοιχτές παλάμες και γυμνές γροθιές με τα πρωταθλήματα Power Slap και Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), και όποιος αντέξει! Οι Έλληνες φανατικοί του είδους περιμένουν με ανυπομονησία τον πρώτο αγώνα του BKFC την Παρασκευή 3/11, όπου η Ελληνίδα πρωταθλήτρια Φανή Πελούμπη θα αντιμετωπίσει την ταϊλανδή Po Denam!

ZMAK

Το πιο δυνατό promotion pro-wrestling στην Ευρώπη είναι ελληνικό και έρχεται μέσα από το ΑΝΤ1+!

Στην Ελλάδα, έγινε γνωστό ως «κατς» από τον θρυλικό Έλληνα παλαιστή Τζίμη Λόντο, τον Τρομάρα και τον Σουγκλάκο και αργότερα ως wrestling από τον Hulk Hogan και τον Undertaker. Ο παρουσιαστής Πέτρος Πολυχρονίδης αναβιώνει και εξελίσσει αυτό το εκρηκτικό promotion και μας παρουσιάζει το ΖΜΑΚ. Με περισσότερους από 40 Έλληνες performers, το ΖΜΑΚ έχει επαναπροσδιορίσει τη σχέση του Έλληνα θεατή με τη σεναριακή πάλη, με ξεκάθαρο στόχο την ψυχαγωγία. H πρώτη σεζόν του ΖΜΑΚ στο ΑΝΤ1+, με τίτλο ZMAK OLYMPUS 2023, περιλαμβάνει 20 επεισόδια, με τα πρώτα να είναι ήδη διαθέσιμα on demand στην πλατφόρμα.

POWER SLAP

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, οι συνδρομητές του ΑΝΤ1+ παρακολουθούν το πιο θεαματικό promotion slap fighting. Όταν ο ιδρυτής του UFC, Dana White, αποφάσισε να δημιουργήσει ένα πρωτάθλημα όπου οι αθλητές χαστουκίζουν με όλη τους τη δύναμη ο ένας τον άλλο χωρίς αυτός που δέχεται το χτύπημα να έχει δικαίωμα να αμυνθεί, κάποιοι γέλασαν. Μόλις 1 χρόνο μετά την ίδρυση του Power Slap, αυτοί που έχουν λόγους να χαμογελούν είναι ο ίδιος ο Dana White που βλέπει το promotion του να εκτοξεύεται. O πρώτος κύκλος «Power Slap: Road to the Title» είναι ήδη διαθέσιμος στο ΑΝΤ1+, όπως και το πρώτο μεγάλο event με διάρκεια 4 ώρες, γεμάτες δόξα, πόνο και κόκκινα μάγουλα.

BKFC

Το Bare Knuckle Fighting Championship, εν συντομία BKFC, βασίζεται στην παλιά παράδοση πυγμαχίας με γυμνές γροθιές, που υπήρχε στις Ηνωμένες Πολιτείες στο 19ο αιώνα και επέστρεψε για να μείνει. Η στιγμή που οι πυγμάχοι βγάζουν τα γάντια για μια μονομαχία μέχρι τελικής πτώσης είναι η κρίσιμη καμπή που το θέαμα δεν θυμίζει πια ένα καλά προστατευμένο ολυμπιακό άθλημα, αλλά μια μάχη επιβίωσης, όπου νικητής και ηττημένος φεύγουν από το ring με έντονα τα σημάδια του αγώνα στο πρόσωπό τους. Ένα θέαμα για… λίγους, που αρέσει σε πάρα πολλούς! 18 event του BKFC θα προβληθούν ζωντανά στο ΑΝΤ1+ μέσα στην επόμενη χρονιά, ενώ άλλα 20 θεαματικά event – τα κορυφαία του αθλήματος από το 2018 μέχρι σήμερα – θα είναι διαθέσιμα on demand. Η αρχή θα γίνει με δύο back to back event την Παρασκευή 3/11 και το Σάββατο 4/11 και μάλιστα με ελληνική συμμετοχή! Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια Φανή Πελούμπη θα αντιμετωπίσει την ταϊλανδή Po Denam στην Πατάγια της Ταϊλάνδης, 16 μήνες μετά τον θρίαμβό της στον αντίστοιχο περυσινό αγώνα. Την ίδια ημέρα, στο main event θα δούμε Buakaw VS Saenchai σε μια μονομαχία των κορυφαίων ταϊλανδών πυγμάχων όλων των εποχών, ενώ μία ημέρα νωρίτερα στο Ορλάντο των ΗΠΑ, ο παγκόσμιος πρωταθλητής μεσαίων βαρών David Mundell θα υπερασπιστεί τη ζώνη του κόντρα στον διεκδικητή του τίτλου, Doug Coltrane.

