Προμηθέας - Ρίτας Βίλνιους: Δύο στα δύο οι Αχαιοί

Οι Αχαιοί υποχρέωσαν τους Λιθουανούς στη δεύτερη ήττα τους στον 2ο όμιλο της διοργάνωσης.

Τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμες αναμετρήσεις στο Basketball Champions League και πρώτη ενώπιον του κοινού του, πανηγύρισε ο Προμηθέας Πατρών. Οι Αχαιοί επικράτησαν 78-76 της Ρίτας Βίλνιους στο «Δ. Τόφαλος», υποχρεώνοντας τους Λιθουανούς στη δεύτερη ήττα τους στον 2ο όμιλο της διοργάνωσης.

Τα 16 λάθη και τα χαμηλά ποσοστά ευστοχίας, κυρίως από τα 6,75 (8/31 τρίποντα), έκαναν δύσκολη τη... ζωή του Προμηθέα, αλλά η αμυντική συνοχή του στα κρίσιμα τελευταία λεπτά ήταν αυτή που τον... ανέστησε από το από το -3 που βρέθηκε στο 39΄ (70-73), μετά από το εις βάρος του 0-9 που δέχθηκε από το 70-64.

Ωστόσο, ένα μπλοκ (Κόφι) και ένα κλέψιμο (Κάουαν) που ακολούθησαν έδωσαν ώθηση στους Αχαιούς, οι οποίοι ανέκτησαν γρήγορα το προβάδισμα και έγραψαν το τελικό 78-76 από τη γραμμή των ελευθέρων βολών.

Πρώτος σκόρερ των νικητών αναδείχθηκε ο Άντονι Κάουαν με 19 πόντους, ενώ πολύτιμος ήταν ο Λίνος Χρυσικόπουλος με 15 πόντους και 7 ριμπάουντ. Από τους Λιθουανούς πάλεψε ο Τζάστιν Γκόρχαμ με 20 πόντους

Τα δεκάλεπτα: 18-15, 37-37, 56-58, 78-76

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ζουράποβιτς, Σάλινς, Βούλιτς

Οι συνθέσεις:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Κόφι 5 (1), Κάουαν 19 (1), Κόνιαρης 3 (1), Κούρουτς 5 (1), Ρέινολντς 2, Μπαζίνας, Χρυσικόπουλος 15 (1), Ετσενίκε 14, Χέιλ 13 (3), Καραγιαννίδης 2.

ΡΙΤΑΣ (Γκιέντριους Ζιμπένας): Γκόρμαν 20 (3), Χόρνσμπι 13 (3), Μασιούλις 9 (1), Ουλέτσκας 8 (1), Βελίτσκα 8 (1), Κόουλ 6, ΝτεΛοριέ 5, Εχόντας 1, Νορμάντας 4, Πλέικις 2.

