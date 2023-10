Κοινωνία

Άλιμος: Συνελήφθη άνδρας που καταζητείται στις ΗΠΑ

Πού και πώς εντοπίστηκε ο διεθνώς καταζητούμενος άνδρας

Χειροπέδες σε έναν 42χρονο καταγωγής από Λίβανο και Καναδά ο οποίος διώκεται με διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές των Η.Π.Α. για ξέπλυμα χρήματος και απάτες μέσω ταχυδρομείου και τηλεπικοινωνιών πέρασαν αστυνομικοί της ασφαλείας στον Άλιμο.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο 42χρονος ως διευθύνων εταιρίας πωλήσεων (τηλεμάρκετινγκ) στις Η.Π.Α. πραγματοποιούσε απάτες σε βάρος επιχειρήσεων και οργανισμών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, πλαστών τιμολογίων και εικονικών εταιρειών, με αποτέλεσμα να αποκομίσει μεγάλο οικονομικό όφελος.

