Οικονομία

Ακρίβεια - Σκρέκας: η Επιτροπή Ανταγωνισμού πρέπει να κάνει ελέγχους, όχι ρεπορτάζ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 σχετικά με ελέγχους σε πολυεθνικές εταιρείες για αισχροκέρδεια και την επιβολή προστίμων, τις τιμές του ελαιολάδου και τις αυξημένες τιμές στα φρέσκα προϊόντα.

-

«Βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Κώστας Σκρέκας.

Σημείωσε ότι «έχουν γίνει 15.000 έλεγχοι από την παραγωγή μέχρι το ράφι και έχουν επιβληθεί πρόστιμα 15 εκατομμυρίων ευρώ. Από όλη την Ευρώπη, μόνο στην Ελλάδα επιβάλλονται πρόστιμα για αισχροκέρδεια. Σε πολυεθνική εταιρεία πριν δύο εβδομάδες επιβλήθηκε πρόστιμο και σήμερα που μιλάμε ελέγχονται 7 πολυεθνικές εταιρείες».

«Η απόφαση του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης είναι να επιβληθούν πρόστιμα. Έχουμε πολλούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Το Ελληνικό Κράτος δεν υπολείπεται ελεγκτών και ελεγκτικών μηχανισμών. Εμείς θα ανακοινώσουμε τις επόμενες ημέρες τα πρόστιμα που θα επιβληθούν σε εταιρείες», είπε ο κ. Σκρέκας.

Ερωτηθείς για τον ρόλο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ο Υπ. Επενδύσεων είπε στον Γιώργο Παπαδάκη και στην Μαρία Αναστασοπούλου ότι «η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι ανεξάρτητη αρχή και οφείλει να κάνει ελέγχους. Από την στιγμή που υπάρχει υποψία για εναρμονισμένη πρακτική από εταιρείες για τις τιμές στο ράφι, θα πρέπει να γίνονται έλεγχοι. Εμείς δεν θέλουμε ρεπορτάζ, το ρεπορτάζ το κάνει ο καταναλωτής κάθε μέρα όταν πάει στο σούπερ μάρκετ. Θέλουμε ελέγχους. Το Υπ. Ανάπτυξης και η ΔΙΜΕΑ ελέγχουν το περιθώριο κέρδους. Έχουμε ελέγχους, επιβάλλονται και θα συνεχίσουν να επιβάλλονται πρόστιμα. Αυτό ενδιαφέρει τον καταναλωτή, γιατί τις επόμενες ημέρες η εταιρεία στην οποία είχαμε επιβάλει πρόστιμο, μείωσε κατά 25% τις τιμές στο ράφι»

«Απορρυπαντικά, σαμπουάν, τρόφιμα, όλα τα προϊόντα που απασχολούν τα νοικοκυριά εμείς τα ελέγχουμε για το περιθώριο κέρδους», επεσήμανε ο Κώστας Σκρέκας, τονίζοντας ότι υπάρχει μια δέσμη μέτρων για μείωση των τιμών στα προϊόντα, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι η έκπτωση του 5% σε 323 προϊόντα για τουλάχιστον 6 μήνες, που σημαίνεται με ειδικό ταμπελάκι στα ράφια, «βοηθάει σε προϊόντα που είχαν αύξηση τιμής κατά 30% τους τελευταίους μήνες».

Όπως υπογράμμισε ο κ. Σκρέκας, «κινούμαστε σε δύο άξονες για να βοηθήσουμε τα νοικοκυριά με την ακρίβεια: ελέγχους για να μην υπάρξει κερδοσκοπία και γνώση στον καταναλωτή για να μπορεί να επιλέγει από εκεί που μπορεί να το αγοράσει φθηνότερα». Ως προς το δεύτερο σκέλος αναφέρθηκε στην πλατφόρμα, όπου υπάρχει το «καλάθι του νοικοκυριού» σε κάθε σούπερ μάρκετ και μπορεί ο καθένας να κάνει σύγκριση τιμών, στο ταμπελάκι με την μείωση 5% στην τιμή 320 προϊόντων για 6 μήνες, που στόχος είναι να γίνουν 500 προϊόντα, καθώς και στην υποχρεωτική ανακοίνωση στο Υπ. Ανάπτυξης της ανατίμησης προϊόντων, καθώς «αμέσως εμείς πάμε και ελέγχουμε για ποιον λόγο έχουν προχωρήσει σε αυτές τις ανατιμήσεις».

Ο Υπ. Ανάπτυξης δέχθηκε πληθώρα ερωτημάτων για την τιμή του ελαιολάδου, λέγοντας ότι μεταξύ των 7 πολυεθνικών εταιρειών που αυτές τις ημέρες ελέγχονται για την τιμολογιακή πολιτική τους, «ελέγχεται και εταιρεία που πουλάει ελαιόλαδο, για τις τιμές στις οποίες διαθέτει το λάδι της περσινής σοδειάς στην ελληνική αγορά. Εφόσον προκύψει παράβαση, θα επιβληθεί πρόστιμο και θα είναι μεγάλο», παρατηρώντας πάντως ότι είναι ανοδική η πορεία στην τιμή του ελαιολάδου διεθνώς.

«Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν προ λίγων εβδομάδων, ύψους 1,5 εκ ευρώ εισπράχθηκαν όλα και από όλες τις εταιρείες», αποκρίθηκε σε σχετικό ερώτημα ο κ. Σκρέκας.

Μιλώντας για τις τιμές στα οπωροκηπευτικά, είπε ότι εδώ και μία εβδομάδα τα σουπερμάρκετ πρέπει να αναρτούν τις τιμές στην πλατφόρμα e-katanalotis, σημείωσε ότι οι τιμές στα εν λόγω είδη αλλάζουν σχεδόν κάθε εβδομάδα και είπε ότι στην Ευρώπη η χονδρική τιμή της ντομάτας είναι ακριβότερη κατά 1 ευρώ το κιλό σε σχέση με την Ελλάδα.

Σε ότι αφορά την πίεση στα νοικοκυριά από την ακρίβεια, ο κ. Σκρέκας είπε ότι «Οι αυξήσεις στους μισθούς που δρομολόγησε η Κυβέρνηση θα είναι σταθερή, ενώ ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει».

Ειδήσεις σήμερα:

“Αρένα”: οι Σπαρτιάτες και οι αποκαλύψεις της Μαρίας Αναστασοπούλου

Χρυσή Αυγή: Σύλληψη 21 Ιταλών ακροδεξιών στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” (εικόνες)

Ξυλοδαρμός εγκύου: “ίσως γεννήσει πρόωρα, μετά την επίθεση του επιχειρηματία” (βίντεο)