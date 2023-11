Life

“Το Πρωινό” – Οικονομάκου: Είμαι ηθοποιός και όχι influencer

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε η εκ των πρωταγωνιστών της σειράς του ΑΝΤ1, «Ο πρώτος από εμάς», για τα τεράστια ποσά που κερδίζουν οι influencers.

-

Η Αθηνά Οικονομάκου βρέθηκε καλεσμένη στο «Πρωινό», με αφορμή τη συμμετοχή της στη σειρά του ANT1 «Ο πρώτος από εμάς».

Ο Γιώργοε Λιάγκας αναφέρθηκε στους ελέγχους που ετοιμάζεται να κάνει το Υπουργείο Ανάπτυξης στους influencers, με την Αθηνά Οικονομάκου να του απαντάει με χιούμορ, «κάθε φορά που έρχομαι με ρωτάς πόσα βγάζω από το Instagram, δεν θέλω άλλο».

Η αγαπημένη ηθοποιός τόνισε στη συνέχεια, «πρώτα απ’ όλα δεν κατατάσσω τον εαυτό μου στους influencers. Είμαι ηθοποιός που παράλληλα τρέχω και ένα Instagram και ό,τι κάνω το κάνω με βάση το κομμάτι της δημοσιότητας που μου έχει δώσει η δουλειά μου. Το κάνω παράλληλα, αλλά άλλη θεωρώ ότι είναι η δουλειά μου. Οπότε αν θες να συζητήσουμε για οικονομικά να σου πω πόσα παίρνω στη σειρά. Κόβω αποδείξεις στα social. Είναι τεράστια τα ποσά αλλά δεν ξέρω τι να σου πω, υπάρχουν κι άλλοι».

«Εγώ ξέρω για μένα αλλά δεν θα σου πω. Δεν είναι ντροπή να είσαι influencer αλλά όταν εγώ πρέπει να πω τι επαγγέλλομαι δεν θα σου πω influencer ή επιχειρηματίας. Είναι κάτι που κάνω παράλληλα για να μπορώ να συντηρούμαι, όταν έχω πρόβλημα με τη δουλειά που είναι ένας ανασφαλής κλάδος. Η βασική μου δουλειά είναι ηθοποιός» ανέφερε επίσης η Αθηνά Οικονομάκου.

Ειδήσεις σήμερα:

“Αρένα”: οι Σπαρτιάτες και οι αποκαλύψεις της Μαρίας Αναστασοπούλου

Επαγγελματίες - Φορολογία: Κερδισμένοι και χαμένοι με το νέο σύστημα

Ακρίβεια - Σκρέκας: η Επιτροπή Ανταγωνισμού πρέπει να κάνει ελέγχους, όχι ρεπορτάζ (βίντεο)