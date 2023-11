Κόσμος

Χαμάς - Τζαμπαλίγια: Νεκροί 7 όμηροι μετά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τους χθεσινούς βομβαρδισμούς του μεγαλύτερου προσφυγικού καταυλισμού της Λωρίδας της Γάζας

-

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Εζεντίν Αλ-Κάσαμ, ανακοίνωσε ότι 7 πολίτες όμηροι σκοτώθηκαν στον καταυλισμό της Τζαμπαλίγια κατά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ανάμεσά τους και τρεις κάτοχοι ξένων διαβατηρίων.

«Θάνατος επτά πολιτών κρατουμένων, εκ των οποίων τρεις κάτοχοι ξένων διαβατηρίων, κατά την σφαγή στην Τζαμπαλίγια χθες», αναφέρεται σε μήνυμα των Ταξιαρχιών Εζεντίν Αλ-Κάσαμ στο Telegram.

Δεκάδες άνθρωπο σκοτώθηκαν κατά τους χθεσινούς βομβαρδισμούς του μεγαλύτερου προσφυγικού καταυλισμού της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, στόχος των βομβαρδισμών ήταν η εξόντωση στρατιωτικού διοικητή της Χαμάς.

Στις 26 Οκτωβρίου, οι Ταξιαρχίες Εζεντίν Αλ-Κάσαμ είχαν ανακοινώσει ότι, κατ' εκτίμησιν, «περί τους πενήντα» όμηροι είχαν σκοτωθεί εξαιτίας των ισραηλινών βομβαρδισμών. Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί κατά ανεξάρτητο τρόπο.

Οι ισραηλινές αρχές ανεβάζουν σε 240 τον αριθμό των ομήρων, Ισραηλινών, διπλής υπηκοότητας και ξένων, που παραμένουν στα χέρια της Χαμάς. Τέσσερις όμηροι, γυναίκες, έχουν απελευθερωθεί από την οργάνωση.

Την Δευτέρα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι απελευθέρωσε ισραηλινή γυναίκα στρατιώτη, αλλά η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς διέψευσε ότι κρατείτο.

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν Αλ-Κάσαμ ανακοίνωσαν χθες ότι η Χαμάς πρόκειται να απελευθερώσει «τις προσεχείς ημέρες» ξένους ομήρους.

