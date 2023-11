Τεχνολογία - Επιστήμη

Αυτοκίνητο: Γιατί οι καινούργιες μπαταρίες δεν κρατούν το ίδιο

Οι διαφορές των καινούργιων μπαταριών σε σχέση με εκείνες της πρώτης τοποθέτησης.

Σχεδόν οι περισσότεροι οδηγοί έχουν αντιληφθεί ότι οι καινούργιες μπαταρίες του εμπορίου δεν κρατούν το ίδιο με τις μπαταρίες πρώτης τοποθέτησης. Στο εργοστάσιο κατασκευής και κατά τη διάρκεια παραγωγής των αυτοκινήτων, μπαίνουν μπαταρίες οι οποίες έχουν διάρκεια ζωής που ξεπερνά τις περισσότερες φορές τα πέντε χρόνια.

Αντίθετα, αυτές του εμπορίου κρατούν λιγότερα χρόνια. Αυτό γίνεται, κυρίως, γιατί οι αυτοκινητοβιομηχανίες, κατά τη διάρκεια της παραγωγής, δεσμεύονται από αυστηρές προδιαγραφές και στοχεύουν στην ποιότητα. Έτσι είναι υπεύθυνες σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά με την ποιότητα των υλικών μετά την πώληση. Αυτός είναι και ο λόγος της εγγύησης που δίνουν όλες οι κατασκευάστριες εταιρείες.

Από την άλλη πλευρά, το μεγαλύτερο πρόβλημα που εντοπίζεται στην ελεύθερη αγορά είναι ότι οι προδιαγραφές δεν είναι τόσο αυστηρές όσο αυτές που εφαρμόζονται στα εργοστάσια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται διαφορετικά υλικά, τα οποία δεν έχουν διάρκεια την ίδια χρονική περίοδο.

Αλλά και στις εταιρείες του εμπορίου υπάρχουν ποιότητες που, αντίστοιχα, αυξάνουν την τιμή. Οι περισσότεροι κατασκευαστές μπαταριών έχουν τρεις ποιότητες, δίνοντας την ευκαιρία σε όποιον θέλει να αγοράσει την καλύτερη να το κάνει. Πολλές φορές είναι και θέμα μάρκετινγκ, όπου μία εταιρεία διαφημίζει μία φθηνή μπαταρία για να προσεγγίσει περισσότερο αγοραστικό κοινό.

Ένας άλλος παράγοντας είναι η προβληματική αποθήκευση των μπαταριών μετά την παραγωγή τους, με αποτέλεσμα να έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής και να αποφορτίζονται πολύ πιο γρήγορα.

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και την τακτική των εταιρειών να παράγουν αναλώσιμα προϊόντα τα οποία θα αντέχουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, μία μπαταρία που θα άντεχε για 8 ή 10 χρόνια θα ήταν για τις εταιρείες μπαταριών οικονομικά ασύμφορο.

Τέλος, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και το γεγονός ότι ακόμη ένας λόγος που οι μπαταρίες δεν κρατούν μεγάλο χρονικό διάστημα είναι το ίδιο το αυτοκίνητο. Οι απώλειες σε ένα καινούριο αυτοκίνητο είναι πολύ λιγότερες από αυτές σε ένα παλιό αυτοκίνητο, που μπορεί με τα χρόνια να παρουσιάσει κάποια ηλεκτρική απώλεια λόγω φυσιολογικής φθοράς κάποιων καλωδίων ή άλλων ηλεκτρικών απωλειών.

