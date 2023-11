Life

Κωνσταντίνος Πλεύρης: Σε όσους με βρίζουν απαντώ… το ξύλο βγήκε απ’ τον παράδεισο! (βίντεο)

Τι είπε ο γνωστός για τις ακραίες απόψεις του πολιτικός και νομικός για τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ, τη δυσαρέσκειά του και τον τρόπο με τον οποίο θα αμυνθεί.

Ιδιαίτερα αυστηρός με τον τρόπο με τον οποίο το κοσμικό – σκανδαλοθηρικό ρεπορτάζ ασχολείται με την πρόσφατα συναφθείσα ερωτική σχέση του με τη Τζόρτζια Σιακαβάρα, φάνηκε την Τετάρτη το βράδυ, ο γνωστός, φανερά φιλοναζιστής πολιτικός, και διαγεγραμμένος από το Δικηγορικό Σύλλογο νομικός, Κωνσταντίνος Πλεύρης. Προσερχόμενος στο Θέατρο «Στοά» στου Ζωγράφου για να περισυλλέξει τη σύντροφό του, η οποία είχε μόλις παρακολουθήσει την παράσταση που παιζόταν εκεί, ο κ. Πλεύρης συναντήθηκε με τους παρόντες δημοσιογράφους των τηλεοπτικών σταθμών, οι οποίοι έθιξαν για άλλη μια φορά το ζήτημα.

«Ενοχλητικοί γίνεστε», σχολίασε αρχικά, παροτρύνοντάς τους να ασχοληθούν καλύτερα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη και ρωτώντας τους αν του κάνουν ανάκριση. Στη συνέχεια σχολίασε ότι τα ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης δεν ασχολούνται απλώς μαζί του, αλλά τον υβρίζουν, και ερωτηθείς πώς σκοπεύει να ενεργήσει επ’ αυτού, διευκρίνισε ότι δεν έχει κανένα σκοπό να κινηθεί νομικά. «Και πώς θα αμυνθείτε;» τον ρώτησε απορημένος ένας από τους δημοσιογράφους για να λάβει εμβρόντητος την απάντηση: «Το ξύλο βγήκε απ’ τον παράδεισο»!

