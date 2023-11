Life

Ο easy 97.2 αφιερώνει το Σαββατοκύριακο στον θρυλικό Bryan Adams!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

O easy 97.2, μπαίνει σε “ARTISTS’ WEEKENDS” mood, εγκαινιάζοντας μια νέα ενότητα με Σαββατοκύριακα αφιερωμένα σε μεγάλους, αγαπημένους καλλιτέχνες του σταθμού!

-

O easy 97.2, μπαίνει σε “ARTISTS’ WEEKENDS” mood, εγκαινιάζοντας μια νέα ενότητα με Σαββατοκύριακα αφιερωμένα σε μεγάλους, αγαπημένους καλλιτέχνες του σταθμού!

Η έναρξη θα γίνει αυτό το Σάββατο 4 Νοεμβρίου με τον αγαπημένο σε όλους μας Bryan Adams. Με αφορμή τα γενέθλια του καναδού τραγουδιστή, αλλά και τη μεγάλη συναυλία του που θα πραγματοποιηθεί σε ένα μήνα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, θα κάνουμε ένα μουσικό ταξίδι σε όλα αυτά που έχουμε τραγουδήσει και χορέψει κατά καιρούς.

Ο Bryan Adams είναι ένας ερμηνευτής χαμηλών τόνων που έχει φτάσει στην κορυφή και βρίσκεται ανάμεσα στους καλλιτέχνες με τις περισσότερες πωλήσεις άλμπουμ παγκοσμίως. Έχει πουλήσει σχεδόν 100 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο.

Την Κυριακή, κλείνει τα 64 και στον easy 97.2 θα μάθουμε μερικές λεπτομέρειες της ζωής του που ίσως δεν γνωρίζαμε!

Μείνετε συντονισμένοι αυτό το Σαββατοκύριακο, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ, στον αέρα του easy 97.2, για να απολαύσουμε παρέα διαχρονικά κομμάτια όπως το “Everything I do I do it for you”, το “Heaven” και το “Summer of 69”.

Άκου easy 97.2 online ή κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή σε App Store & Google Play

Easy 97.2, ο σταθμός που σε χαλαρώνει!

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο για τον Ηλία Βρεττό - Η φωτογραφία από το σημείο του ατυχήματος

Κεραμέως για Διοικητές νοσοκομείων: τα προσόντα και τα τεστ δεξιοτήτων του νέου νοσμοσχεδίου (βίντεο)

Αίγινα: Τουρίστας πήγε να βγάλει selfie με ελάφι και κατέληξε με σπασμένα πλευρά (βίντεο)