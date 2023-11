Πολιτισμός

Πέθανε ο Γιώργος Πεπονής: Θλίψη για τον δημοσιογράφο που “έφυγε” από τη ζωή

Η ανακοίνωση για τον θάνατο του δημοσιογράφου και η πορεία του στον Τύπο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως με θλίψη ανακοινώνει ότι «έφυγε» από κοντά μας ο συνάδελφος Γιώργος Πεπόνης, από ανακοπή καρδιάς, σε ηλικία 69 ετών.

Ο Γιώργος Πεπόνης γεννήθηκε στη Βρυσούλα Πρεβέζης το 1954. Μετά την ολοκλήρωση των γυμνασιακών του σπουδών, εισήχθη στην Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά, από όπου και αποφοίτησε.

Τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε από την εφημερίδα «Αυριανή», το 1981, καλύπτοντας το ρεπορτάζ του Υπουργείου Γεωργίας. Στη συνέχεια εργάστηκε στην εφημερίδα «Η Γνώμη» και από το 1985 στην εφημερίδα «Κέρδος», καλύπτοντας το ρεπορτάζ του Υπουργείου Εμπορίου. Παράλληλα εργάστηκε και στο Υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ.

Ο Γιώργος Πεπόνης υπήρξε ένας καταρτισμένος οικονομικός συντάκτης με γνώσεις και εμπειρία. Διετέλεσε για πάρα πολλά χρόνια εκπρόσωπος των δημοσιογράφων στην εφημερίδα «ΚΕΡΔΟΣ» αλλά και στο Υπουργείο. Ήταν άνθρωπος σοβαρός, σεμνός με αρχές και άποψη. Οι σχέσεις του με τους συναδέλφους ήταν πάντοτε άριστες, βασισμένες σε αμοιβαία εκτίμηση και γνώση ότι ο Γιώργος θα έδινε πάντοτε τη μάχη για τον σεβασμό όλων των εργασιακών δικαιωμάτων τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως αποχαιρετά τον καλό συνάδελφο και συλλυπείται τους οικείους του.

Για τον τόπο και τον χρόνο της κηδείας του θα εκδοθεί νεώτερη ανακοίνωση.

