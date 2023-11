Οικονομία

Κακοκαιρίες “Daniel” και “Elias”: Καταβλήθηκε η δόση 14 της Πρώτης Αρωγής

Πώς και με τι ποσά ωφελήθηκαν μέχρι στιγμής πλημμυροπαθή νοικοκυριά, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, τουριστικές επιχειρήσεις και οργανισμοί αυτοδιοίκησης.

Από το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων στη Λάρισα την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση από τον Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστο Τριαντόπουλο και τον Διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, κ. Φώτη Σερέτη.

Ακολουθούν οι ακριβείς δηλώσεις του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Χρήστου Τριαντόπουλου:

«Καλησπέρα σας από τη Λάρισα, όπου σε ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας με όλους συνεχίζεται η υλοποίηση του πλαισίου της κρατικής αρωγής.

Σήμερα, πραγματοποιήθηκε η 14η καταβολή πρώτης αρωγής προς νοικοκυριά, επιχειρήσεις, κτηνοτροφικές μονάδες και αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Σήμερα, πιστώθηκαν 5,6 εκατ. ευρώ σε 2.028 πλημμυροπαθείς.

Συνολικά, πριν ολοκληρωθούν δυο μήνες από το τέλος του ακραίου πλημμυρικού φαινομένου, έχουν καταβληθεί 91,9 εκατ. ευρώ προς 24.486 αιτούντες στην πλατφόρμα της πρώτης αρωγής.

Μέχρι το τέλος του μήνα, οπότε και ήταν ανοικτή η πλατφόρμα, έχουν υποβληθεί περισσότερες από 64.000 αιτήσεις. Αιτήσεις, οι οποίες -όπως έχω υπογραμμίσει ξανά- δεν ανταποκρίνονται όλες σε δικαιούχους.

Αντιθέτως, υπάρχουν αρκετές που δεν προχωρούν μετά το στάδιο των ελέγχων και διασταυρώσεων, με βάση και τις αυτοψίες. Αυτοψίες που ξεπερνούν τις 33.000 στην ευρύτερη περιοχή.

Και, φυσικά, οι καταβολές θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, καθώς συνεχίζονται τόσο οι διασταυρώσεις και οι έλεγχοι από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, όσο και η ροή των στοιχείων από τον ΕΛΓΑ και τις Περιφερειακές Ενότητες προς τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου.

Οι καταβολές πρώτης αρωγής προς τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες καθορίζονται από τα στοιχεία που έρχονται προς διασταύρωση στο Υπουργείο από τον ΕΛΓΑ.

Ενώ οι καταβολές πρώτης αρωγής προς τις επιχειρήσεις καθορίζονται από τα στοιχεία που αποστέλλονται από τις Περιφέρειες προς το Υπουργείο.

Το έργο από όλους τους εμπλεκόμενους συνεχίζεται με τους ίδιους εντατικούς ρυθμούς, ενώ καθημερινό μας μέλημα είναι -με κάθε τρόπο- να μειώσουμε χρόνους, να αυξήσουμε πληρωμές και να ενισχύσουμε όσο περισσότερους συμπολίτες μας γίνεται, ώστε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των πλημμυροπαθών.

Και αυτό κάνουμε σε συνεργασία με τις Περιφέρειες για την υλοποίηση του πλαισίου της κρατικής αρωγής προς επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις, ώστε το έργο να προχωρήσει όσο πιο γρήγορα γίνεται.

Προς αυτή την κατεύθυνση, μέσα στο Νοέμβριο, σε στενή συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας:

αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός των Επιτροπών Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας,

αυξάνονται τα στελέχη που θα ασχολούνται με αυτό το έργο στην Περιφέρεια

δημιουργείται γραφείο διοικητικής υποστήριξης των Επιτροπών Κρατικής Αρωγής σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα,

δημιουργείται μηχανισμός διοικητικής υποστήριξης της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής και

ενδυναμώνεται το στελεχιακό δυναμικό της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής

Επιπρόσθετα, πέραν της πρώτης αρωγής, δρομολογείται η χορήγηση ως προκαταβολή του 35% της εκτιμηθείσας ζημιάς, ώστε να ενισχυθούν -όσο πιο γρήγορα γίνεται- οι επιχειρήσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί η καταβολή της τελικής επιχορήγησης που θα φτάσει στο 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς.

Επίσης, όσον αφορά τις επιχειρήσεις και δη τους εργαζόμενους σε αυτές, την επόμενη εβδομάδα θα καταβληθεί από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η ειδική ενίσχυση στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που επλήγησαν από το πλημμυρικό φαινόμενο -όπως αυτό επιβεβαιώθηκε από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας- και έχουν ενταχθεί στο καθεστώς αναστολής εργασίας.

Παράλληλα, πέραν των οριζόντιων μέτρων προς τις επιχειρήσεις, δρομολογούνται -όπως ανέφερα και την προηγούμενη εβδομάδα- και στοχευμένα μέτρα προς κλάδους και επιχειρήσεις.

Μια τέτοια περίπτωση είναι, με αυστηρή στόχευση και περίμετρο, και οι περιοχές με σημαντική τουριστική δραστηριότητα που επηρεάστηκαν δυσμενώς από τη φυσική καταστροφή, σε όρους ασφαλούς οδικής πρόσβασης και ζητημάτων στην ποιότητα του νερού κατά την προηγούμενη περίοδο.

Και θέλω να υπογραμμίσω ότι αναφέρομαι στην προηγούμενη περίοδο, καθώς, πλέον, οι περιοχές της Θεσσαλίας δεν έχουν ζητήματα που να αποτρέπουν την επίσκεψη φίλων από άλλες περιοχές.

Αντιθέτως, έχουν παρά πολλούς λόγους και ομορφιές για να τις επισκεφθεί κάποιος, όπως έκανε, άλλωστε, τόσα χρόνια.

Όσον αφορά την ενίσχυση, ήδη έχει γίνει η σχετική προεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, σε συνεργασία και με εκπροσώπους του κλάδου.

Και τις επόμενες ημέρες δρομολογούνται οι σχετικές ανακοινώσεις.

Τα στοχευμένα μέτρα, πέραν των οριζόντιων, θα συνεχίσουν και την επόμενη περίοδο, καθώς ωριμάζει η ανάλυση και ο σχεδιασμός από τα συναρμόδια Υπουργεία.

Στοχευμένα και οριζόντια μέτρα τόσο για επιχειρήσεις, όσο και για αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Ήδη, θεσμοθετήθηκε η διάταξη που ανοίγει το δρόμο για τη χορήγηση των ενισχύσεων -όπως έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον Υπουργό Λευτέρη Αυγενάκη- προς τον πρωτογενή τομέα μέσω του ΕΛΓΑ εντός του Νοεμβρίου.

Και δρομολογούνται μια σειρά από επιπρόσθετα μέτρα από το αρμόδιο Υπουργείο.

Τέλος, συνεχίζεται η έκτακτη χρηματοδότηση προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης της Θεσσαλίας.

Με τελευταία απόφαση, εγκρίνονται επιπλέον 11 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα η έκτακτη χρηματοδότηση προς την Περιφέρεια και τους Δήμους της Θεσσαλίας να διαμορφώνεται κοντά στα 95 εκατ. ευρώ.

Και σε ένα στενό πλαίσιο με τους Δήμους προχωρά η χορήγηση οικίσκων για την προσωρινή στέγαση των πλημμυροπαθών.

Ήδη δρομολογούνται οι διαδικασίες για τους Δήμους Τρικκαίων και Λίμνης Πλαστήρα, ενώ είμαστε σε συνεχή και στενή επικοινωνία με όλους τους Δήμους, ώστε να τους χορηγηθούν οικίσκοι όταν ζητηθούν.

Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, στενής συνεργασίας με όλους συνεχίζουμε για την στήριξη και αποκατάσταση της Θεσσαλίας.

Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε εντατικά, με αποτέλεσμα και παρουσία στο πεδίο.

Συνεχίζουμε όλοι μαζί».

