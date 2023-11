Λάρισα

Λάρισα - καταγγελία: Ανήλικος ασέλγησε σε συμμαθητή του

Τι κατήγγειλε η μητέρα του παιδιού στις Αρχές.

Δίωξη για βιασμό από κοινού ασκήθηκε από την Εισαγγελία Λάρισας σε ένα 15χρονο αγόρι που συνελήφθη, χθες, μετά από καταγγελία στην αστυνομία της μητέρας του φερόμενου θύματος ηλικίας 17 ετών, όπως αναφέρει αρχικό δημοσίευμα της εφημερίδας Ελευθερία.

Ο 17χρονος, που σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζει κάποιου είδους αναπτυξιακής διαταραχής, εξαναγκάστηκε σε ανοχή γενετήσιας πράξης, σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, από δυο άλλους ανήλικους 15 και 17 ετών στην πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς, στη Λάρισα, το απόγευμα της περασμένης Τρίτης.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του συλληφθέντα ανήλικου, ο 15χρονος υποστηρίζει ότι υπήρξαν “πειράγματα” για “αστείο” και μόνο άγγιγμα πάνω απ το παντελόνι του 17χρονου, ενώ το θύμα υποστηρίζει ότι ο ένας ανήλικος τον κρατούσε με το ζόρι στο παγκάκι και ο άλλος προχώρησε σε πιο “σοβαρά” αγγίγματα.

Η μητέρα κατήγγειλε το περιστατικό, η αστυνομία συνέλαβε τον 15χρονο και αναζητά για να συλλάβει τον 17χρονο φίλο του. Ο 15χρονος μαθητής οδηγήθηκε χθες στον Εισαγγελέα και σήμερα οδηγείται στον Ανακριτή για να απολογηθεί.

