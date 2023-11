Πολιτισμός

“Now and Then”: Οι Beatles “ενώθηκαν” για ένα τελευταίο τραγούδι (βίντεο)

Oι Beatles ενώθηκαν και μπήκαν και πάλι στο στούντιο, για να γράψουν το τελευταίο τους τραγούδι με τη φωνή του Τζον Λένον.

Της Μαρίας Ανδρικάκη

Το «Now and Then» είναι από τα τραγούδια που έγραψε ο Τζον Λένον και που παραδόθηκαν το 1994 από τη Γιόκο Όνο στον Πολ Μακ Κάρτνεϊ. Τα εν ζωή μέλη της μπάντας δεν κατάφεραν να το ολοκληρώσουν τότε κι εγκατέλειψαν την προσπάθεια. Τώρα, όμως, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, που απομόνωσε καλύτερα τη φωνή του Λένον από το ντέμο, το τραγούδι επιτέλους ολοκληρώθηκε και κυκλοφόρησε.

Εκτός από τη φωνή του Λένον, δια της τεχνητής νοημοσύνης συμμετέχει παίζοντας κιθάρα και ο Τζορτζ Χάρισον, που πέθανε το 2001. Ο Μακ Κάρτνεϊ και ο Ρίνγκο Σταρ ηχογράφησαν νέα αποσπάσματα.

«Ο Πολ με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: "να το ονομάσουμε Now and then". Έβαλε το μπάσο. Εγώ έβαλα τα ντραμς», είπε Ρίνγκο Σταρ.

«Είναι το τελευταίο τραγούδι του πατέρα μου, με τους Πολ, Τζορτζ και Ρίνγκο», σχολίασε ο γιος του Τζον Λένον, Σον Όνο Λένον.

Όπως αποκαλύπτει ο Πολ, στο αρχικό ντέμο ήταν δύσκολο να ακούσει κανείς το πιάνο κι έτσι ήταν αδύνατο, χωρίς την κατάλληλη τεχνολογία να γίνει ο διαχωρισμός. Η τεχνητή νοημοσύνη, όμως, επέτρεψε να απομονωθούν τα φωνητικά και τα μουσικά όργανα από τις ηχογραφήσεις και κάπως έτσι γεννήθηκε το «Now and Then».

