NBA - Μπακς: Αντετοκούνμπο και Λίλαρντ... κατάπιαν τους Νικς (βίντεο)

Ιδανική πρεμιέρα στο In-Season Tournament του ΝΒΑ, έκαναν οι Μιλγουόκι Μπακς, που είχαν σε εξαιρετικά βραδυά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Ντέμιαν Λίλαρντ. Τα «ελάφια» επικράτησαν στο «Fiserv Forum» με 110-105 των Νικς, μετά από μία συνπαρπαστική αναμέτρηση, που ικανοποίησε απόλυτα τους χιλιάδες θεατές και τηλεθεατές.

Ο Ελληνας άσος αγωνίσθηκε 36 λεπτά και τελείωσε τον αγώνα με 22 πόντους, οκτώ, κι έξι ασίστ, ενώ ο 33χρονος νεοαποκτηθείς, Λίλαρντ, πέτυχε 30 πόντους, μοίρασε τέσσερις ασίστ και πήρε ισάριθμα ριμπάουντ.

Κορυφαίος για την ομάδα της Νέας Υόρκης, ήταν ο Τζέιλεν Μπράσον με 45 πόντους, πέντε ριμπάουντ και τέσσερις ασίστ, ενώ Τζούλιους Ραντλ, σημείωσε double-double με 16 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Giannis made plays from everywhere tonight.



22 PTS | 8 REB | 6 AST | 3 3PM pic.twitter.com/H41jPPjXka — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 4, 2023

Τα αποτελέσματα:

Μιλγουόκι-Νέα Υόρκη 110-105

Σικάγο-Μπρούκλιν 107-109

Οκλαχόμα Σίτι-Γκόλντεν Στέϊτ 139-141

Ντένβερ-Ντάλας 125-114

Πόρτλαντ-Μέμφις 115-113 (παρ.)

Ιντιάνα-Κλίβελαντ 121-116

Μαϊάμι-Ουάσινγκτον 121-114