Βία ανηλίκων: “Έφοδος” της ΕΛΑΣ σε στέκια πιτσιρικάδων

Σκοπός της δράσης ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας.

Ειδική επιχειρησιακή δράση της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

Από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε απογευματινές και βραδινές ώρες χθες, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, ειδική επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων.

Στο πλαίσιο της δράσης, η οποία αναπτύχθηκε σε αθλητικό – πολιτιστικό πάρκο και σε πλατεία της περιοχής, ελέχθησαν 37 άτομα, εκ των οποίων 32 ανήλικοι και προσήχθη ανήλικος στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, ενώ βεβαιώθηκε τροχονομική παράβαση για στέρηση άδειας μοτοποδηλάτου.

Τα στοιχεία που συλλέγονται θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης και διερεύνησης για το σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων σε περιοχές όπου διαπιστώνεται συσσώρευση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας. Ανάλογες εξορμήσεις θα συνεχιστούν στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της νεανικής εγκληματικότητας.

