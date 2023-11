Συνταγές

Γλυκόξινο κοτόπουλο από τον Νικόλα Καρβέλα

Ο σεφ Νικόλας Καρβέλας μας δείχνει βήμα - βήμα την εκτέλεση της συνταγής που θα "ξετρελάνει" τον ουρανίσκο σας...

Συνταγή για γλυκόξινο κοτόπουλο ετοίμασε και μας έδειξε βήμα – βήμα ο σεφ Νικόλας Καρβέλας, στην εκπομπή «I LOVE ΣΟΥΚΟΥ» του ΑΝΤ1, το πρωί του Σαββάτου.

Ο σεφ έδωσε αρχικώς τα υλικά της συνταγής για το γλυκόξινο κοτόπουλο που το συνόδευσε με ρύζι και ξεκίνησε την εκτέλεση της συνταγής.

Όπως είπε η συνταγή είναι γρήγορη, εύκολη και πεντανόστιμη.

Παρακολουθήστε το βίντεο με την εκτέλεση της συνταγής από τον σεφ Νικόλα Καρβέλα στην εκπομπή «I LOVE ΣΟΥΚΟΥ»:

