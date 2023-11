Κόσμος

Άντονι Μπλίνκεν: Στην Τουρκία ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ

Ο Μπλίνκεν θα επισκεφτεί τελικά την Τουρκία, στο πλαίσιο περιοδείας στη Μέση Ανατολή εν μέσω του πολέμου Χαμάς – Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν θα επισκεφθεί την Τουρκία τη Δευτέρα

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ Μίλερ ανακοίνωσε ότι ο υπουργός Μπλίνκεν θα έρθει στην Τουρκία τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου για να έχει επαφές στην Άγκυρα.

Υπάρχουν δύο σημαντικά θέματα στην ατζέντα της επίσκεψης του Blinken στην Τουρκία. Το πρώτο θα είναι η Γάζα και το δεύτερο η ένταξη Σουηδίας στο στο ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ, Θανάση Τσίτσα.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ συναντάται σήμερα με Άραβες ομολόγους του στην πρωτεύουσα της Ιορδανίας Αμμάν, μία ημέρα μετά την επίσκεψή του στο Ισραήλ.

