Γαλλία - Λυών: Άνδρας μαχαίρωσε Εβραία

Μια σβάστικα βρέθηκε ζωγραφισμένη στο σπίτι της, δήλωσαν η αστυνομία και ο δήμαρχος της πόλης.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό ενός άνδρα που μαχαίρωσε και τραυμάτισε μια Εβραία στη γαλλική πόλη Λυών το Σάββατο, ενώ μια σβάστικα βρέθηκε ζωγραφισμένη στο σπίτι της, δήλωσαν η αστυνομία και ο δήμαρχος της πόλης.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του θύματος, κάποιος της χτύπησε το κουδούνι και όταν εκείνη άνοιξε, ένας άγνωστος τη μαχαίρωσε δύο φορές. Ήταν ντυμένος με σκούρα ρούχα, το πρόσωπό του ήταν εν μέρει καλυμμένο και τράπηκε σε φυγή μετά το συμβάν. Το θύμα, τραυματισμένο στην κοιλιά, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Λυών, χωρίς να βρίσκεται η ζωή της σε κίνδυνο, συμφωνα με το Reuters.

Alert: Authorities in Lyon, France are looking for a suspect after a 30- year old Jewish woman was stabbed in her home. The perpetrator left this Swastika on the door.https://t.co/VgiCXIMbpb pic.twitter.com/nbuwEjKFeQ