Κόσμος

Τροχαίο - σοκ με λεωφορείο στις ΗΠΑ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Τρελή" πορεία λεωφορείου γεμάτο επιβάτες σκόρπισε τον θάνατο και τον πανικό. Πώς συνέβη η τραγωδία.

-

Μια γυναίκα σκοτώθηκε και δώδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν σε τροχαίο με λεωφορείο, χθες, Σάββατο, στο Σιάτλ στις ΗΠΑ.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα (τοπική ώρα, ξημερώματα Κυριακής στην Ελλάδα) όταν το λεωφορείο συγκρούστηκε με άλλο όχημα και αφού εξετράπη της πορείας του, παρέσυρε γυναίκα που βρισκόταν στο πεζοδρόμιο και καρφώθηκε στην πρόσοψη καταστήματος.

Η άτυχη γυναίκα σκοτώθηκε, ενώ τραυματίστηκαν ο οδηγός του λεωφορείου και 11 επιβάτες. Ο 31χρονος οδηγός του λεωφορείου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι τραυματισμένοι επιβάτες δεν διατρέχουν κίνδυνο, σύμφωνα με δημοσίευμα των Seattle Times.

Ειδήσεις σήμερα:

Σημεία για rapid test δωρεάν την Κυριακή

Τουρκία: Ο Οζγκιούρ Οζέλ νέος πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος

Paris Masters: Ο Τζόκοβιτς στον τελικό με Ντιμιτρόφ