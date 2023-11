Παράξενα

Τηλεφωνική απάτη: Τους πέταξε από το μπαλκόνι 25000 ευρώ

Πώς οι απατεώνες έπεισαν γυναίκα να τους πετάξει χιλιάδες ευρώ και χρυσαφικά αξίας από το μπαλκόνι.

Για τηλεφωνική απάτη σε βάρος γυναίκας στην Πιερία συνελήφθη σε περιοχή της Θεσσαλονίκης ένας αλλοδαπός άνδρας.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, ο συλληφθείς μαζί με συνεργούς του, κατάφεραν να εξαπατήσουν το θύμα τους με το πρόσχημα πως ο γιος της νοσηλεύεται εξαιτίας σοβαρού τραυματισμού και δήθεν χρειάζεται άμεσα χειρουργική επέμβαση. Το χρηματικό ποσό που της ζητήθηκε τηλεφωνικώς ήταν 50.000 ευρώ.

Στο άκουσμα της δυσάρεστης είδησης για το γιo της, η παθούσα «πέταξε» από το μπαλκόνι της του σπιτιού της το χρηματικό ποσό των 25.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ, τα οποία, όπως διαπιστώθηκε από τις αστυνομικές έρευνες, παρέλαβε ο συλληφθείς αλλοδαπός.

Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο. Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των συνεργών του όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

