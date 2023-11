Οικονομία

Ακρίβεια: Εκατοντάδες προϊόντα στο πρόγραμμα “Μόνιμη Μείωση Τιμής”

Ποιο το ποσοστό και η διάρκεια της έκπτωσης. Τα σχέδια του Υπουργείου για πρόταση συμμετοχής και σε νέες εταιρίες παραγωγής.

Σε 598 κωδικούς προϊόντων οι τιμές θα είναι μειωμένες κατά τουλάχιστον 5% για έξι μήνες. Αυτό αναφέρουν πηγές του υπουργείου Ανάπτυξης σχολιάζοντας την πορεία εφαρμογής της πρωτοβουλίας «Μόνιμη Μείωση Τιμής».

Τι εκτιμά το περιβάλλον του Υπουργού Ανάπτυξης

Σύμφωνα με τα ίδια στελέχη, «Η σχετική δράση που αφορά σημαντικά προϊόντα που εξυπηρετούν πολλαπλές και βασικές ανάγκες της καθημερινότητας των καταναλωτών, όχι μόνο βρίσκει ήδη πολύ μεγάλη ανταπόκριση αλλά και διευρύνεται μέρα με την ημέρα. Ο αρχικός στόχος του υπουργείου Ανάπτυξης για 500 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ με μείωση κατά 5% ή και παραπάνω για τουλάχιστον έξι μήνες, ξεπεράστηκε πολύ σύντομα. Αυτή την στιγμή, υπάρχουν συνολικά 598 κωδικοί σε 30 κατηγορίες προϊόντων, ενώ συμμετέχουν περίπου 50 εταιρίες. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης εμφανίζεται ικανοποιημένη για την ανταπόκριση των επιχειρήσεων και τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στην πρωτοβουλία που σκοπό έχει τη στήριξη όλων των νοικοκυριών που δοκιμάζονται από την εισαγόμενη κρίση πληθωρισμού και κυρίως όλων των ευάλωτων συμπολιτών μας. Το υπουργείο στο πλαίσιο της δημιουργικής συνεργασίας με τις επιχειρήσεις του χώρου, θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διεύρυνση της λίστας των συμμετεχουσών εταιριών».

