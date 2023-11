Κόσμος

Λίβανος: Νεκρά μέλη οικογένειας δημοσιογράφου από Ισραηλινά πυρά

Μακελειό στην οικογένεια του στοχοποιημένου από τους Ισραηλινούς δημοσιογράφου, όπου μεταξύ άλλων σκοτώθηκαν και τρεις ανήλικες ανιψιές του.

Τέσσερα μέλη της οικογένειας ενός Λιβανέζου δημοσιογράφου, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, σκοτώθηκαν την Κυριακή από ισραηλινό πλήγμα ενώ επέβαιναν σε αυτοκίνητο που κινείτο σε δρόμο του νοτίου Λιβάνου, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ΑΝΙ). Τα θύματα είναι η αδελφή του δημοσιογράφου Σαμίρ Αγιούμπ, ανταποκριτή τοπικού ραδιοφώνου, και τα τρία εγγόνια της, ηλικίας 14, 12 και 10 ετών, μετέδωσε το ΑΝΙ.

Ο δημοσιογράφος, ο οποίος οδηγούσε το αυτοκίνητό του, τραυματίστηκε. Τα μέλη της οικογένειάς του, τον ακολούθησαν σε ένα δεύτερο αυτοκίνητο. Βουλευτής της Χεζμπολάχ από την περιοχή δήλωσε ότι τρία παιδιά και η γιαγιά τους σκοτώθηκαν όταν ισραηλινός βομβαρδισμός έπληξε αυτοκίνητο στον νότιο Λίβανο, και χαρακτήρισε την επίθεση «επικίνδυνη εξέλιξη» που μπορεί να έχει επιπτώσεις.

Η περιοχή στα σύνορα μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ αποτελεί πεδίο συχνών ανταλλαγών πυρών κυρίως μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ από τις 7 Οκτωβρίου, όταν ξέσπασε ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, μετά τη φονική επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο ισραηλινό έδαφος. «Ο εχθρός θα πληρώσει το τίμημα για τα εγκλήματά του κατά των αμάχων», δήλωσε στο Reuters ο βουλευτής Χασάν Φαντλάλα. Όταν ρωτήθηκε σε σχέση με προηγούμενες αναφορές από πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας στον Λίβανο ότι ισραηλινό πλήγμα σκότωσε τρεις ανθρώπους που επέβαιναν σε αυτοκίνητο κοντά στο χωριό Αϊνάτα, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού είπε ότι ο στρατός θα εξέδιδε ανακοίνωση εντός της ημέρας σε σχέση με ένα πλήγμα στον Λίβανο.

Τέσσερις τραυματίες από ισραηλινό βομβαρδισμό κατά δύο ασθενοφόρων

Νωρίτερα την Κυριακή, τέσσερις διασώστες τραυματίστηκαν στον νότιο Λίβανο, στα σύνορα με το Ισραήλ, από ισραηλινό βομβαρδισμό εναντίον δύο ασθενοφόρων που ανήκαν σε τοπικό σύλλογο, ανακοίνωσε ο σύλλογος αυτός και μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ΑΝΙ. Η συνοριακή περιοχή μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ είναι πεδίο συχνών ανταλλαγών πυρών, κυρίως μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ μετά την 7η Οκτωβρίου, όταν ξέσπασε ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, έπειτα από τη φονική επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος σε ισραηλινό έδαφος.

Το πρακτορείο ΑΝΙ μετέδωσε ότι η ισραηλινή επιδρομή είχε στόχο δύο ασθενοφόρα του συλλόγου Risala Scout, που έχει ομάδες διάσωσης και συνδέεται με το κίνημα Αμάλ, σύμμαχο της Χεζμπολάχ. Ο σύλλογος ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι «ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος των ισραηλινών δυνάμεων κατοχής είχε στοχοποιήσει σκόπιμα τα δύο οχήματα προκαλώντας μέτριου βαθμού τραύματα στους τέσσερις διασώστες που βρίσκονταν στα ασθενοφόρα». Διευκρίνισε ότι η επίθεση σημειώθηκε το ξημέρωμα όταν τα δύο ασθενοφόρα βρίσκονταν στο χωριό Τάιρ Χάρφα, τρία χιλιόμετρα από τα σύνορα, για να μεταφέρουν τραυματίες.

Από την 7η Οκτωβρίου, 80 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την πλευρά του Λιβάνου, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, εκ των οποίων 58 μαχητές της Χεζμπολάχ. Έξι στρατιώτες και ένας άμαχος έχουν σκοτωθεί από την πλευρά του Ισραήλ, σύμφωνα με τις αρχές.

Today The three Lebanon sisters killed by Israeli bombing.

Remas ( 12 )

Taleen ( 12 )

Layan ( 10 )#FreePalestine#GazaGenocide #casefireNow pic.twitter.com/7okuzwUPNV — ?????? ??????? (@Learnedpolitics) November 5, 2023

