Βόρειο Σέλας: Ορατό από την Ελλάδα το σπάνιο φαινόμενο (εικόνες)

Ορατό έγινε το φυσικό φαινόμενο από τη βόρεια Ελλάδα, με τους θεατές του να μένουν εντυπωσιασμένοι.

Το εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο το Βόρειο Σέλας να εμφανιστεί στα Βαλκάνια, απόλαυσαν οι κάτοικοι της βόρειας Ελλάδας.

Η δυνατή γεωμαγνητική καταιγίδα πάνω από το βόρειο ημισφαίριο σημειώθηκε λόγω μιας εξαιρετικά ισχυρής ηλιακής λάμψης.

Το Βόρειο Σέλας συναντάται στα βορειότερα σημεία του βορείου ημισφαιρίου και κυρίως στην Ισλανδία, όμως λόγω του φαινόμενου έγινε ορατό για πρώτη φορά σε όλο σχεδόν το ευρωπαϊκό κομμάτι της γης.

Οι εικόνες ήταν μοναδικές.

