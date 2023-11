Αυστραλία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε θαμώνες παμπ – Πέντε νεκροί και έξι τραυματίες

Σοκαριστικό περιστατικό σε παμπ της Μελβούρνης με νεκρούς και τραυματίες. Πώς συνέβη.

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε σε θαμώνες που καθόντουσαν σε τραπέζια στην μπροστινή αυλή μιας παμπ σε δημοφιλή αγροτική και τουριστική πόλη της Αυστραλίας.

Ο 66χρονος οδηγός ενός SUV τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο μετά το δυστύχημα στην κατάμεστη μπιραρία. Επίσης, είχε υποστεί ισχυρό σοκ, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Βικτώριας, Σέιν Πάτον.

Ο οδηγός του οχήματος ακούμπησε στο κράσπεδο και στη συνέχεια προσέκρουσε σε τραπέζια της παμπ που βρισκόντουσαν στην άκρη του δρόμου. Έπειτα από έρευνα των Αρχών διαπιστώθηκε ότι ο 66χρονος οδηγός βγήκε αρνητικός στο τεστ αλκοόλ ενώ πραγματοποιήθηκαν και αιματολογικές εξετάσεις προκειμένου να ελεγχθεί αν υπήρξαν στο αίμα του άλλες βλαβερές ουσίες, είπε ο Πάτον.

This is the vehicle that ploughed into beer garden pub patrons at The Royal Hotel in Daylesford tonight. At least three killed. Witness told me immediate aftermath of incident was “gruesome”. Driver remained in car for at least ten minutes after crash, motionless. @9NewsMelb pic.twitter.com/tb6fJ6z9Ab