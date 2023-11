Κοινωνία

Νέο Ηράκλειο - Εξιτήριο για την 16χρονη: “Μας είπε πως την χτύπησαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ”

Η γιατρός της κοπέλας που τραυματίστηκε στο Νέο Ηράκλειο μίλησε για την κατάσταση στην οποία την παρέλαβε.

Εξιτήριο πήρε η 16χρονη που μετά τον σοβαρό τραυματισμό της, κατά τη διάρκεια επεισοδίων στο Νέο Ηράκλειο, μεταφέρθηκε στο «Γ.Γεννηματάς».

Η παθολόγος, Ελένη Μπάγια, η οποία την ανέλαβε είπε σε σημερινές δηλώσεις στο Mega πως:

«Τα γεγονότα έχουν ως εξής: γύρω στις 9 η ώρα ήρθε η κοπέλα με το ΕΚΑΒ σε πολύ κακή κατάσταση, δεν επικοινωνούσε, είχε χαμηλό επίπεδο συνείδησης και ήταν στα όρια της διασωλήνωσης, έφερε χτυπήματα σε θώρακα και χέρια. Αναστατωθήκαμε λόγω του νεαρού της ηλικίας της. Όλα έδειχναν στο ότι είναι θύμα ξυλοδαρμού. Όσοι είδαμε τα χτυπήματα, τις εκχυμώσεις και τις βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που είχε, το κάταγμα στο ινιακό οστό, το υποσκληρίδιο αιμάτωμα και τις εγκεφαλικές θλάσεις, καταλήξαμε στο ότι πιθανόν να είναι από χτύπημα από γκλομπ. Κάναμε 2 αξονικές και φάνηκε ότι έχει κάταγμα στο κρανίο και ενδοκράνια αιμορραγία

Είναι καλύτερα η 16χρονη αλλά θα πρέπει να παρακολουθηθεί στο σπίτι. Συμπεριφέρονταν στην κοπέλα σαν να ήταν ο θύτης και όχι το θύμα. Μου είπε ότι ξυλοκοπήθηκε από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ. Ήρθαν και της πήραν το κινητό και είπαν ότι διενεργείται έρευνα. Ο ξυλοδαρμός είναι το επικρατέστερο σενάριο. Δεν ήρθε κανείς να μας πάρει κατάθεση. Η ιατροδικαστική εξέταση που έγινε την επόμενη μέρα μιλά για τραύματα που έγιναν μετά από σύλληψη από αμβλέα αντικείμενα και για την κρανιοεγκεφαλική κάκωση αναφέρει, σύμφωνα με αυτά που είδα από τον Τύπο, ότι μπορεί να προήλθε από βίαιη πτώση».

«Είδαμε ένα κορίτσι που διαδήλωνε, και ξυλοκοπήθηκε, δεν είχε πάνω της αντικείμενα και δεν υπήρχε και μάρτυρας γι΄αυτό που έγινε», κατέληξε η γιατρός.

Για τον τραυματισμό της 16χρονης γίνεται έρευνα, ενώ οι αστυνομικοί υποστηρίζουν πως δεν ήταν αυτοί που την χτύπησαν.

