Νέο Ηράκλειο: Η απάντηση της ΕΛΑΣ για το σοβαρό τραυματισμό 16χρονης

Τι απαντά η ΕΛΑΣ μετά τις καταγγελίες ότι η κοπέλα χτυπήθηκε απο αστυνομικό.

Ότι η 16χρονη είχε τραυματιστεί από μόνη της, ότι οι αστυνομικοί την προσέγγισαν μόνο για να της παράσχουν τις πρώτες βοήθειες, καθώς επίσης και ότι προ του τραυματισμού της, η ίδια ήταν δράστις απρόκλητης επίθεσης κατά της Αστυνομίας, υποστήριξε την Κυριακή με επίσημη ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ, παρέχοντας εξηγήσεις σχετικά με τις καταγγελίες τραυματισμού διαδηλώτριας από αστυνομικό σε αντιφασιστική συναυλία στο Νέο Ηράκλειο το Σάββατο. Πάντως παρά τις παραπάνω αναφορές για μη συνδρομή καμίας υπαιτιότητας εκ μέρους του αστυνομικού, η ανακοίνωση αναφέρει ότι πρόκειται να διενεργηθεί ΕΔΕ.

Το ακριβές κείμενο της ανακοίνωσης αναφέρει: «Την 28/10 και περί ώρα 20.15 αστυνομικοί ομάδας Ο.Π.Κ.Ε. που διενεργούσαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό ομάδας ατόμων που προηγουμένως είχαν εισέλθει σε κατάστημα προκαλώντας φθορές και τραυματίζοντας δύο άτομα, δέχθηκαν απρόκλητα επίθεση από 50 περίπου άτομα στην περιοχή του Νέου Ηρακλείου. Τα ανωτέρω άτομα, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, επιτέθηκαν με σφοδρότητα με πέτρες και μπουκάλια και αμέσως διασπάστηκαν, χωρίς οι αστυνομικοί να προβούν σε χρήση του εξοπλισμού τους. Κατά την αποχώρηση των προναφερθέντων ατόμων, οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν γυναίκα που φορούσε μαύρα ρούχα, γάντια, χειρουργική μάσκα και κουκούλα, να βρίσκεται στο έδαφος, ενώ διαπίστωσαν ότι ήταν τραυματισμένη στο κεφάλι. Στην προσπάθεια των αστυνομικών να της παράσχουν τις πρώτες βοήθειες, ομάδα 100 έως 150 ατόμων, έχοντας ομοίως καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και φέροντας καδρόνια, ξύλινα και μεταλλικά κοντάρια και λοιπά αντικείμενα, εξαπέλυσε νέα σφοδρή επίθεση σε βάρος των αστυνομικών, που είχε ως αποτέλεσμα εκτεταμένες φθορές σε 2 υπηρεσιακά οχήματα και τον τραυματισμό 2 αστυνομικών. Για την αντιμετώπιση της νέας επίθεσης οι αστυνομικοί έκαναν χρήση ενδεδειγμένων μέσων, με αποτέλεσμα τα άτομα να τραπούν σε φυγή, ενώ στο σημείο κλήθηκε σταθμός Ε.Κ.Α.Β. που μετέφερε, συνοδεία των αστυνομικών, τη γυναίκα σε Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται. Διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 16χρονη, η οποία συνελήφθη για τη συμμετοχή της στην ανωτέρω επίθεση και στη συνέχεια αφέθηκε προσωρινά ελεύθερη κατόπιν εντολής του αρμόδιου Εισαγγελέα. Παράλληλα, εξετάστηκε από ιατροδικαστή εντός του Νοσοκομείου. Από τον τόπο της επίθεσης εντοπίσθηκαν και κατασχέθηκαν προστατευτικό κάλυμμα κράνους, με μαύρες μπογιές, 3 πέτρες, γυάλινο μπουκάλι πλαστικό μπουκάλι. Την Κυριακή 29.10, πρώτες πρωινές ώρες, ομάδα 200 περίπου ατόμων συγκεντρώθηκαν στα Εξάρχεια, όπου διασπάστηκαν σε μικρότερες ομάδες. Από αυτές μια ομάδα 80 ατόμων προέβη σε ρίψη 8 βομβών μολότοφ, –από τις οποίες οι 4 εκρηκτικές, ενώ έβαλαν φωτιά kai σε δύο κάδους απορριμμάτων–, πετρών, ξύλων και μπουκαλιών, σε βάρος αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης, που βρισκόταν στο σημείο και έκαναν χρήση ενδεδειγμένων μέσων. Κατασχέθηκαν 3 άσκαστες μολότοφ, οι οποίες θα αποσταλούν για εργαστηριακή διερεύνηση. Προανάκριση για τα περιστατικά διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας, ενώ παράλληλα διατάχθηκε η διενέργεια Προκαταρκτικής Διοικητικής Εξέτασης».

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα βεβαιωμένες πληροφορίες, η κοπέλα φέρει κάταγμα στο ινιακό οστό καθώς και αιμάτωμα στο κεφάλι και νοσηλεύεται στη Χειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου «Γεώργιος Γεννηματάς».

Το χρονικό

Όπως είνα γνωστό επεισόδια σημειώθηκαν μετά τις 2:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου στα Εξάρχεια, με μολότοφ, πέτρες και την Αστυνομία να κάνει χρήση χημικών. Άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου απηύθυναν κάλεσμα για συγκέντρωση στο μνημείο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν άμεσα πολλοί και προκλήθηκε ένταση με τις ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ που συγκεντρώθηκαν στους γύρω δρόμους από την πλατεία Εξαρχείων. .

Το κάλεσμα πραγματοποιήθηκε μετά από καταγγελία για σοβαρό ξυλοδαρμό 17χρονης που συμμετείχε σε αντιφασιστική συναυλία στο Νέο Ηράκλειο από άνδρες της ΟΠΚΕ. Η νεαρή ξυλοκοπήθηκε, σύμφωνα με τις καταγγελίες βάναυσα, και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.

