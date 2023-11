Υγεία - Περιβάλλον

Ντόρα Μπακογιάννη: Εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά από ατύχημα (βίντεο)

Τι ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή "Το Πρωινό" για την κατάσταση της υγείας της.

Εξιτήριο πήρε η Ντόρα Μπακογιάννη από το νοσοκομείου, όπου νοσηλευόταν έπειτα από τραυματισμό που είχε, σύμφωνα με την εκπομπή "Το Πρωινό" και τον Γιώργο Λιάγκα.

Η κ. Μπακογιάννη, σύμφωνα με τα όσα είπε ο Γιώργος Λιάγκας, ζαλίστηκε και χτύπησε το κεφάλι της, ενώ έμεινε για ένα βράδυ στο "Λαϊκό" για προληπτικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με το γραφείο της, είναι ήδη στο σπίτι της και ξεκουράζεται.





