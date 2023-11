Υγεία - Περιβάλλον

Θεαγένειο: Απολύθηκε ο ογκολόγος που κατηγορείται για απάτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο γιατρός που κατηγορείται πως εξαπατούσε ασθενείς.

-

Απολύθηκε από το Δημόσιο ογκολόγος του «Θεαγένειου» Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης που καταγγέλθηκε από καρκινοπαθείς για περιπτώσεις απάτης και χρηματισμού.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, όπου είχαν απευθυνθεί με μηνύσεις ασθενείς του. Η δικογραφία βρίσκεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Κατά πληροφορίες, ο γιατρός κατηγορείται ότι έπαιρνε χρήματα από ασθενείς για αντικαρκινικά φάρμακα που χορηγούνται δωρεάν, ενώ, φέρεται να υποσχόταν - με το αζημίωτο - ότι είναι σε θέση να τους τοποθετήσει σε λίστες προγραμμάτων για κλινικές μελέτες, δίνοντάς τους ελπίδες ίασης.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόθεν έσχες: Τι δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Εξάρχεια – Μετρό: Διαμαρτυρία για την κοπή δέντρων (εικόνες)

Νέο Ηράκλειο - Εξιτήριο για την 16χρονη: “Μας είπε πως την χτύπησαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ”