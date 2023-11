Κοινωνία

Δικαστική πλάνη στη Ρόδο: Αθώος είχε καταδικαστεί σε ισόβια για γυναικοκτονία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια νέα στοιχεία βγήκαν στην επιφάνεια και απέδειξαν ότι άλλος άνδρας ήταν ο δράστης του ειδεχθούς εγκλήματος.

-

Αθώος λόγω αμφιβολιών κρίθηκε τη Δευτέρα από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δωδεκανήσου στη Ρόδο, ο 54χρονος μετανάστης πολίτης Αλβανίας ο οποίος είχε κατηγορηθεί και καταδικαστεί πρωτοδίκως για την άγρια δολοφονία της 43χρονης συντρόφου του και επίσης μετανάστριας, πολίτη Ρουμανίας και μητέρας τριών παιδιών, στην Κω. Ο 54χρονος όπως και στον πρώτο βαθμό αρνήθηκε την εμπλοκή του στο ιδιαζόντως ειδεχθές έγκλημα, που συγκλόνισε το πανελλήνιο. Η πρωτόδικη εκδίκαση της υπόθεσης αποδείχθηκε περίπτωση δικαστικής πλάνης διότι όπως μεταδίδει η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα της Ρόδου dimokratiki.gr , τον Ιούλιο συνελήφθη στη Γερμανία μετανάστης από το Πακιστάν ο οποίος, όπως προέκυψε από το δακτυλικό του αποτύπωμα, ήταν ο δράστης της δολοφονίας.

Ο νεαρός στη Γερμανία συνελήφθη για κλοπή σε κατάστημα και μετά από έρευνα ταυτοποιήθηκε το αποτύπωμά του, ενώ ανακρινόμενος ομολόγησε την ανθρωποκτονία. Προέκυψε συγκεκριμένα ότι δακτυλικά αποτυπώματα που ελήφθησαν από πλακάκια του μπάνιου, δίπλα στο άψυχο σώμα της 43χρονης, ανήκουν με βεβαιότητα σε εκείνον, ο οποίος την περίοδο εκείνη διέμενε με ομοεθνείς του σε διαμέρισμα στην ίδια πολυκατοικία. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 54χρονος είχε καταδικαστεί τον Ιούνιο του 2015 σε ποινή ισόβιας κάθειρξης. Βεβαίως στο πλαίσιο αναστολής έκτισης της ποινής του μέχρι την εφετειακή συζήτηση της υπόθεσης, είχε αφεθεί ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισής του μια φορά κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του, είχε ωστόσο στιγματιστεί κοινωνικά στη μικρή κοινωνία του νησιού.

Στη δίκη α’ βαθμού μάρτυρας αστυνομικός είχε καταθέσει ότι δεν μπορεί το συγκεκριμένο έγκλημα να διαπράχθηκε από τον κατηγορούμενο μέσα σε 6 λεπτά, και συγκεκριμένα από τη στιγμή που αναχώρησε από την εργασία του σε φούρνο μέχρι και τη στιγμή που τηλεφώνησε στο 100 για να ενημερώσει για το έγκλημα τις Αρχές. Το Δικαστήριο στο β’ βαθμό παρήγγειλε να εξεταστεί το υλικό από όλες τις διαθέσιμες κάμερες, από το φούρνο μέχρι και τον τόπο του εγκλήματος και περαιτέρω να γίνει άρση του απορρήτου των τηλεφωνικών κλήσεων που έγιναν από τον 54χρονο, κι έτσι η συζήτηση έλαβε μία αναβολή για ανάγκες «κρεισσόνων (ενν. καλύτερων) αποδείξεων». Από το 7ο Τμήμα Εξέτασης Ψηφιακών Πειστηρίων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών υποβλήθηκε τη Δευτέρα στο δικαστήριο έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης από την οποία προέκυψε, αφενός ότι οι μόνες κλήσεις που πραγματοποίησε ο 54χρονος ήταν προς την ίδια τη σύντροφό του και μάλιστα σε ήρεμο ύφος, και αφετέρου ότι τη στιγμή της ανθρωποκτονίας, είχε μαγνητοσκοπηθεί να εργάζεται στην παραπάνω επιχείρηση.

Πηγή: Dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μπλίνκεν: Φανερά αφιλόξενη η υποδοχή του στην Τουρκία

Εορτολόγιο - 6 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ο “χάρτης” των πληρωμών αυτήν την εβδομάδα