Μπλίνκεν στην Τουρκία: Άναψαν τα αίματα... για ένα διακοσμητικό

Η ιδέα και μόνο ότι ο Τούρκος ΥΠΕΞ υποδέχθηκε τον αμερικανό ομόλογό του σε χώρο διακοσμημένο με το ιερό τέμενος που επικαλείται ο αλυτρωτισμός των Παλαιστινίων, έσκασε σαν βόμβα.

“Μέγα θέμα” έγινε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένα… διακοσμητικό αντικείμενο που φάνηκε δίπλα στον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Άντονι Μπλίνκεν, στις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν επισήμως από την επίσκεψή του στην Τουρκία. Ο λόγος, όπως μας μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, είναι ότι εκ πρώτης όψεως, το αντικείμενο αυτό μοιάζει να αναπαριστά το περιβόητο Τέμενος Αλ Αξά, τον τρίτο πιο ιερό τόπο των απανταχού Μουσουλμάνων ο οποίος βρίσκεται στο παλαιό μέρος της πολύπαθης, αυτό τον καιρό, πόλης της Ιερουσαλήμ. Η φιγούρα, η οποία μοιάζει σα να είναι, το Τέμενος Αλ Αξά ζωγραφισμένο μέσα σε μια ημισέληνο με άστρο, παρατηρήθηκε να κοσμεί το γραφείο του Φιντάν όπου κάθισε ο Μπλίνκεν. Ωστόσο, πηγές του Τουρκικού ΥΠΕΞ διαψεύδουν ότι πρόκειται για το συγκεκριμένο τέμενος.

