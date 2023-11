Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ – Τσακαλώτος: “Άνοιξε την πόρτα” της εξόδου

Οι δηλώσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που προκάλεσαν εντύπωση και συζητήσεις.

«Πόρτα» εξόδου από τον ΣΥΡΙΖΑ «άνοιξε» ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, σε χθεσινή του ομιλία, κατά τη συζήτηση που διοργάνωσε η εφημερίδα «Εποχή» για την ανανεωτική και ριζοσπαστική Αριστερά.

Εκτοξεύοντας πυρά στον Στέφανο Κασσελάκη, με αιχμές κα κατά του Αλέξη Τσίπρα, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, ανέφερε πως, «όταν κατέβηκα υποψήφιος πρόεδρος στον ΣΥΡΙΖΑ, είπα είτε χάσω είτε κερδίσω θέλω να φέρω πίσω την υπερηφάνεια των ανθρώπων της Αριστεράς. Λυπάμαι το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο να υπάρχει αυτή η περηφάνια σ΄αυτό το κόμμα».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για «έλλειψη πολιτικού διαλόγου» και αναφερόμενος στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, σημείωσε πως, «δεν τους αφορά η πολιτική συζήτηση, το πρόγραμμα του συνεδρίου δεν τους αφορά. Δεν πρόκειται έχουμε μια σοβαρή συζήτηση είτε γιατί χάσαμε το ’23 είτε τι είναι το καινούργιο και τι είναι το παλιό».

«Στην Πολιτική Γραμματεία 17 μέλη κάναν 17 καλές ομιλίες, κριτική στον πρόεδρο, για το τι είπε στο ΣΕΒ, για το Ισραήλ. Το εντυπωσιακό ήταν ότι ουδείς από την άλλη πλευρά απάντησε. Κανένας. Τι μάθημα παίρνω εγώ; Ότι η πολιτική συζήτηση δεν τους αφορά. Το πρόγραμμα του Συνεδρίου δεν τους αφορά. Τους αφορά ένας μηχανισμός που θεωρούν ότι έχουν πλειοψηφία. Πολιτική συζήτηση μ’ αυτούς τους όρους είναι δύσκολη», πρόσθεσε.

«Αυτό το τοξικό κλίμα δεν το έχω ξανασυναντήσει όσο είμαι στην Αριστερά», ανέφερε και διερωτήθηκε «αν με αυτό το τοξικό κλίμα μπορούμε να είμαστε σε αυτό το κόμμα».

«Ο κυβερνητισμός για να το πω λαϊκά είναι να λες ότι νομίζεις πως θέλει ο κόσμος να ακούσει γιατί πιστεύεις ότι έτσι θα φτάσεις πιο γρήγορα στην εξουσία», είπε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος και σημείωσε πως, ο κυβερνητισμός είναι «κοντινό αδελφάκι του λαϊκισμού».

Σημείωσε τέλος πως, «τα προβλήματα άρχισαν πολύ πριν την ηγεσία του Κασσελάκη», υποστηρίζοντας ότι από το 2017 ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τεράστιο έλλειμμα αξιοπιστίας. «Παρόλο τις φωνές πολλών στα όργανα δεν εισακουστήκαμε, για να χαραχθεί ένα σχέδιο ώστε να αντιμετωπιστεί το έλλειμα αξιοπιστίας».





